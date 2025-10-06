В России резко упали производство и потребление пива

В России в первом полугодии 2025 года зафиксировано существенное снижение производства и потребления пива: розничные продажи напитка упали на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росалкогольтабакконтроля (РАТК).
«Розничная продажа пива в первом полугодии 2025 года составила 291,1 млн декалитров (дал), что на 16,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении РАТК. Его приводит РБК.
По данным ведомства, снижение продаж связано, в первую очередь. с изменением структуры учета и рост цен, которые с 2023 года увеличились более чем на 25%. В РАТК подчеркнули, что на это также повлиял рост стоимости сырья и логистики.
По данным исследовательской компании «Нильсен», темпы роста продаж пива в торговых сетях также замедлились: за январь — июль 2025 года рынок увеличился на 2,3%, тогда как годом ранее рост составлял 6,9%. Производители отмечают, что в июле производство пива снизилось на 4,1%, а в августе — на 8,1% по сравнению с 2024 годом. Однако Ассоциация производителей пива, солода и напитков заявляет, что динамика отрасли остается в рамках прогнозов.
В июле Германия увеличила экспорт пива в Россию до максимального уровня с начала года. По данным Евростата, Россия закупила немецкого пива на 1,7 млн евро. Последний раз такие показатели были в декабре 2024 года — до повышения пошлин на импорт из недружественных стран. Основным поставщиком хмельного напитка в РФ остается Чехия, которая также увеличила экспорт до двух млн евро. В целом страны ЕС в июле поставили в Россию пиво на сумму 7,4 млн евро, передает RT.
