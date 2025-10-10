Импорт грузовиков в России резко обвалился в 20 раз

Импорт новых грузовых автомобилей в Россию в сентябре сократился в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. В минувшем месяце в страну ввезли всего 643 грузовика полной массой свыше 3,5 тонны, тогда как в сентябре 2024 года этот показатель составлял 12,6 тысячи машин.
«В сентябре в Россию поставили 643 новых грузовых автомобиля (полной массой свыше 3,5 тонны). Это в 20 раз меньше, чем в сентябре прошлого года (12,6 тысячи штук)», — написал Целиков в своем telegram-канале.
Причиной значительного падения импорта стало сразу несколько факторов. Среди них — резкое снижение спроса на грузовую технику, большие товарные запасы и приостановка действия одобрения типа транспортного средства (ОТТС) на часть китайских моделей.
Совокупный объем импорта грузовых автомобилей за период с января по сентябрь не превысил отметки в пять тысяч единиц. Этот показатель демонстрирует резкое снижение на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда импортные поставки грузовиков были значительно выше. Эксперт отметил, что по итогам трех кварталов прошлого года в страну ввезли более 61 тысячи грузовых автомобилей.
Эта статистика свидетельствует о существенных изменениях на рынке коммерческого транспорта и может быть обусловлена рядом факторов, включая экономические тенденции, изменения в государственной политике и логистические ограничения. Подробный анализ причин столь значительного падения импорта ожидается в ближайшее время.
Дополнительно аналитики отмечают, что на рынке сложился избыток грузовой техники с небольшим пробегом, которую возвращают лизинговые компании. Эти автомобили становятся альтернативой покупке новых грузовиков, что также влияет на снижение импорта.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что льготные коэффициенты при уплате утилизационного сбора будут сохранены для наиболее популярных среди россиян автомобилей массового сегмента, передает 360.ru. Алиханов пояснил, что министерство намерено продлить действие меры поддержки в отношении автомобилей с двигателем мощностью до 160 лошадиных сил, которые пользуются наибольшим спросом у населения.
