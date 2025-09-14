Свердловчане поставили рекорд на выборах губернатора

Явка на выборах губернатора Свердловской области оказалась рекордной в новейшей истории. Под занавес голосования она приблизилась к 40%, а основного кандидата — врио губернатора Дениса Паслера — поддержали больше 61% свердловчан. Опрошенные URA.RU эксперты называют как минимум четыре причины активности избирателей и объясняют, что это значит для нового главы региона.
Нынешние выборы губернатора — внеочередные. 26 марта президент России Владимир Путин принял досрочную отставку Евгения Куйвашева, руководившего Свердловской областью с 2012 года (его полномочия истекали только в 2027-м). В этот же день врио губернатора был назначен Денис Паслер — уроженец Североуральска, бывший свердловский премьер, который последние шесть лет руководил Оренбургской областью.
Подготовка к избирательной кампании началась почти сразу после приезда Паслера в регион. Уже в апреле главы свердловских муниципалитетов получили первые вводные по выборам. В частности, их ориентировали на явку в 35%. Для сравнения, в последних губернаторских выборах — 2022 года — участвовали 28,47% свердловчан, и эта явка считалась низкой. Особенно на фоне показателей 2017 года — тогда голосовать за губернатора пришли 37,31% свердловчан. И в 2022-м, и в 2017-м выборы были однодневные. Самая высокая явка за 30 лет — со времен, когда прошли первые выборы губернатора, — была в 1999 году — 40,92%.
В августе URA.RU, ссылаясь на данные закрытых соцопросов, которые проводили по заказу губернаторской резиденции в мае и июне, сообщало: точно принять участие в голосовании планировали 48,1% респондентов. По итогам июльской и августовской социологии, знает источник агентства, показатель чуть снизился. Согласно последним официальным данным избиркома, явка за два часа до закрытия участков составляла 38,42% — это выше, чем на всех аналогичных кампаниях в Свердловской области за последние 25 лет.
Опрошенные URA.RU политологи выделяют несколько причин рекордной явки. По мнению главы Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, определенную роль сыграли тревожные прогнозы ВЦИОМа о низкой явке и возможном втором туре.
«Как я понимаю, команда врио губернатора активизировала работу, что и привело к росту явки. Я помню прошлые губернаторские выборы [2022 года, когда Куйвашев шел на третий срок], когда была некоторая апатия. А сейчас оппозиционные партии выдвинули вполне узнаваемых кандидатов, появилась тревожная информация от ВЦИОМ — все это создало возможность проведения более конкурентной кампании», — отметил Гращенков.
Большую роль в итоговой цифре по явке сыграла и длительность голосования — оно было трехдневным. В первый день избирательная активность в регионе была относительно невысокой, и к вечеру составила 21,77%. Это дало толчок кандидатам для мобилизации электората, считает глава Центра европейско-азиатских исследований, эксперт региональной Общественной палаты Андрей Русаков. В последующие два дня явка начала расти.
«Если раньше у людей был один день для голосования, на который выпадали определенные личные планы, то сейчас все, кто хотел, мог проголосовать даже в будни. Я имею в виду пятницу, 12 сентября», — объяснил Русаков. Другой важный фактор, по его мнению, это участие в выборах кандидатов от всех пяти парламентских партий, умеющих работать на выборах и имеющих достаточно большой электорат. «Хотя, конечно, наиболее сильным мобилизационным ресурсом обладает „Единая Россия“, но у других тоже есть определенные ресурсы. В разных муниципалитетах есть, пусть и немногочисленный, депутатский корпус, есть активисты. Эти факторы рано или поздно начинают работать», — подчеркнул Русаков.
Большую роль сыграло и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Регион оказался лидером в РФ по числу зарегистрировавшихся избирателей (259 тысяч человек, или 7,6% от электората). «ДЭГ дал достаточно существенный довесок, потому что в 2022 году, три года назад, все-таки это была относительно новая процедура. Увеличение количества людей, которые воспользовались этой возможностью, показывает, что избиратель стал в большей степени доверять ДЭГ, несмотря на высказывания отдельно взятых кандидатов», — добавил директор центра «Аналитик», эксперт областной Общественной палаты Андрей Мозолин.
Высокая активность избирателей не помешала «качеству» голосования: Денис Паслер одержал победу с достаточно уверенным результатом. По итогам обработки 99% протоколов УИК, за него проголосовали 61,3% избирателей — сопоставимые цифры были и у его предшественников. Похожий результат Паслер демонстрировал и в Оренбуржье: в 2019 году уровень его поддержки на выборах был 65,94%.
По мнению Русакова, нынешний результат Паслера мог быть еще выше, если бы не сжатые сроки предвыборной кампании: от момента его назначения врио губернатора до выборов прошло всего пять месяцев. Предшественники Паслера не были в таких жестких условиях: и Эдуард Россель, и Евгений Куйвашев начинали свои предвыборные кампании значительно раньше. Еще один экс-губернатор, Александр Мишарин, был избран не всенародно, а областными депутатами.
«По сути, [в этом году] активный агитационный период проводился летом, в период массовых отпусков. Кандидаты тем самым лишились возможности для проведения активной кампании. У нас давно обсуждается, насколько оптимально проводить Единый день голосования именно в эти даты — в сентябре», — добавил Русаков.
Опрошенные URA.RU эксперты сходятся во мнении, что высокая активность избирателей — это благоприятный знак для Паслера. Явка говорит о готовности населения самостоятельно влиять на положение дел в регионе. И избранному губернатору стоит учитывать это в работе.
«Высокая явка – это стратегически хорошо. Это показатель вовлеченности людей в дела региона и того, что судьба региона им не безразлична. То, что этого [высокой явки] удалось добиться, это уже определенное достижение всех кандидатов, которые участвовали в борьбе», – пояснил политический эксперт Илья Горфинкель.
Кроме того, активность избирателей указывает и на уровень доверия к новому губернатору. «Для любого кандидата важна легитимность. Если считать в абсолютных числах, как минимум 1,3 млн свердловчан пришли и проголосовали. И при такой явке, по сути, не было никаких существенных нарушений. Легитимный результат — это вотум доверия тому, кто будет руководить очень непростой Свердловской областью», — заметил политолог Мозолин.
О конкурентности кампании свидетельствует то, насколько плотно распределились голоса между оппонентами Паслера. Согласно предварительным данным, второе место достанется кандидату от КПРФ Александру Ивачеву — 15,2%. Следом идет Андрей Кузнецов из «Справедливой России» — 12,6%. Четвертое и пятое места займут Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди») — 6,1% и 2,7% соответственно. Предварительные результаты голосования глава ЦИК Элла Памфилова обещает озвучить 15 сентября в 11:00 по московскому времени.
