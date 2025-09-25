В Екатеринбурге придумали новый способ оплаты проезда

В Екатеринбурге оплачивать проезд теперь можно по геолокации
В общественном транспорте Екатеринбурга тестируют новую бесконтактную оплату проезда через Систему быстрых платежей с помощью геолокации. Теперь пассажирам не придется искать табличку с QR-кодом в салоне, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Данный способ оплаты доступен в следующих маршрутах общественного транспорта: троллейбус №33 и автобусы №80, 83», — пояснили там. Вскоре новый вид оплаты подключат в трамвае №1 и автобусе №48.

Чтобы оплатить по-новому, обновите или скачайте приложение «Екарта». Зайдя в транспорт, включите Bluetooth на телефоне. Затем в приложении в разделе «Оплатить проезд» нужно выбрать «Оплатить по геолокации», после чего смартфон определит, в каком транспорте вы находитесь и предложит оплатить поездку через СБП.

Билеты, купленные этим способом за последний час, будут отображаться в приложении в отдельном разделе. Также оплату можно подтвердить привычными способами, как при использовании QR-кода или NFC-метки.

Ранее скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП увеличили с четырех до девяти рублей с 1 сентября. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно. За первую неделю с ее начала пассажиры сэкономили более 8,5 миллиона рублей.

