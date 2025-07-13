Пермский террорист, призывающий поджечь военкомат, получил 10 лет колонии

Сотрудники УФСБ по Пермскому краю выявили противоправную деятельность пермяка. Он распространял призывы к осуществлению террористической деятельности.
«Мужчина публиковали в интернете материалы, содержащие признаки побуждения к совершению насилия в отношении полицейских и представителей органов госвласти, а также призывы к организации поджогов зданий военных комиссариатов. Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил в отношении подозреваемого уголовные дела по части 2 статьи 205.2 и пункту „в “ части 2 статьи 280.4 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.
Центральный окружной военный суд города Екатеринбурга признал подсудимого виновным по предъявленным обвинениям. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также установлен двухлетний срок ограничения свободы и пятилетний запрет на осуществление деятельности, связанной с администрированием интернет-сайтов и каналов. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменений и он вступил в законную силу.
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