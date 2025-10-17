В Госдуме одобрили поправку об отсрочке для призывников

Призывная комиссия потенциально сможет рассматривать вопросы об отсрочке или освобождении от воинской службы без личного присутствия призывника. Соответствующие изменения содержатся в поправках ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве, которые одобрил комитет Госдумы по обороне. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
«В отношении гражданина, не пребывающего в запасе, призывная комиссия может принять решение об освобождении от исполнения воинской обязанности, решение об освобождении от призыва на военную службу или решение о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу без личной явки такого гражданина на заседание призывной комиссии», — говорится в таблице поправок, опубликованной в думской электронной базе.
Также комитет Госдумы по обороне одобрил ко второму чтению ряд других поправок к законопроекту о призыве на военную службу в течение календарного года. Согласно предложенным изменениям, дата явки в военкомат по электронной повестке не сможет превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре.
Согласно документу, другая поправка предоставляет военкоматам полномочия выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате. Рассмотрение законопроекта во втором чтении назначено на 21 октября.
Законопроект изначально был внесен в Госдуму 22 июля и принят в первом чтении 24 сентября. Его авторами выступают глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и первый заместитель председателя комитета Андрей Красов. В настоящее время призыв на военную службу проводится дважды в год: весной и осенью. По словам Картаполова, предлагаемые изменения позволят систематизировать работу военкоматов.
