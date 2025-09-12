Следствие ужесточило обвинения бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Тимуру Иванову вменили отмывание денег и незаконное оружие
Бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму уголовному делу. Теперь ему вменяют получение трех взяток, легализацию имущества, а также незаконное хранение и изготовление оружия. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Расследование уголовного дела в отношении Иванова Тимура Вадимовича и двух других фигурантов вышло на финальную стадию. Он обвиняется в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ)», — сказал собеседник агентства ТАСС. Источник также добавил, что в ближайшее время Тимуру Иванову, а также бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Ранее в отношении Тимура Иванова уже возбуждалось уголовное дело по факту незаконного хранения оружия после обысков в его доме, где были обнаружены огнестрельные изделия. Кроме того, Генпрокуратура требовала конфискации имущества экс-замминистра и его окружения на сумму свыше 1,2 млрд рублей, а сам Иванов ранее был приговорен к 13 годам лишения свободы за хищение средств на сумму более четырех миллиардов рублей.

