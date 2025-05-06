«Могут и бесплатно»: Сергей Соседов не смолчал о миллионных гонорарах звезд на 9 мая

Критик Сергей Соседов убежден, что артистам стоит пересмотреть свои «аппетиты», которые касаются гонораров за выступления. В беседе с URA.RU музыкальный эксперт заявил, что для некоторых концертов исполнители в принципе не могут поднимать вопрос оплаты.
«Что касается сегодняшнего положения вещей, когда популярные артисты работают в сольных программах за дикие, несусветные деньги, то иногда, и именно по таким датам, как День Победы, они могут выступать и бесплатно. А в идеале все и всегда должны работать за деньги, только за разумные. Во всем должен быть баланс», — подчеркивает собеседник агентства.
Соседов оценил спорную ситуацию с позициями артистов, которые отказываются выступать бесплатно даже по священным датам. В частности, лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев открыто заявил, что артист — такая профессия, как и врач или таксист, поэтому заниматься «благотворительностью» он не собирается. Сергей Соседов разделяет идею об оплате труда музыкантам, но в разумных пределах: заламывать гонорары за не всегда даже часовое выступление — абсурд.
«Дело не в том, бесплатно или нет. Кто-то выступает бесплатно (я это знаю точно), кто-то за деньги. Понятно, что работа артиста, как и работа врача, должна быть оплачиваема. Речь прежде всего должна идти о суммах гонораров. Они не должны быть запредельными. Расценки на выступления „дорогих“ артистов должны быть значительно снижены. В этом все дело. А у нас сплошные крайности: или бесплатно, или за миллионы. У нас всю жизнь так. А надо не бесплатно и не за миллионы, надо — за разумные деньги», — уверен критик.
Соседов считает, что у любого, даже самого популярного артиста должен быть «лимит» на гонорар. «Сольный концерт самого раскрученного, популярного, любимого артиста (любого) не может стоить больше миллиона рублей. А участие в сборном концерте, естественно, должно быть за значительно более низкую сумму», — резюмировал критик.
Дебаты относительно заоблачных гонораров артистов на 9 мая не утихают. Депутат Нина Останина в беседе с URA.RU говорила, что патриотизм не должен продаваться, а продюсер Иосиф Пригожин объяснял, откуда берутся такие суммы. В свою очередь, актриса Яна Поплавская в беседе с агентством уверяет: музыканты могут выступать и бесплатно — было бы у них желание.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.