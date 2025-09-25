Водителей без ОСАГО хотят штрафовать по камерам раз в сутки

В России будут штрафовать водителей без страховки раз в сутки
Владельцев автомобилей без полиса ОСАГО начнут отслеживать на дорогах с помощью камер фотовидеофиксации, а штрафовать их будут не более одного раза в сутки. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 23 сентября.

«Сейчас штраф за отсутствие ОСАГО составляет 800 рублей, при повторном нарушении — от 3000 до 5000 рублей. В текущей формулировке закон позволяет штрафовать водителей в сутки неоднократно, за каждую фиксацию без ОСАГО — новый штраф. В таком случае водители, проезжая за сутки десятки камер, будут получать сумму штрафа, сравнимую с месячной зарплатой», — пояснил член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто, пишут «Ведомости».

Новый законопроект, инициированный членами комитета по финансовому рынку, предполагает ограничение штрафов за отсутствие ОСАГО одним взысканием в сутки — 800 рублей в первый день, с последующим ростом до 3000 и 5000 рублей в последующие дни, если водитель продолжает ездить без страховки. Это изменение связано с отменой с 1 марта 2025 года требования предъявлять бумажный полис при регистрации автомобиля, что ослабило контроль за страхованием.

Введение камеры-контроля позволит оперативно выявлять нарушителей и повышать долю застрахованных автомобилей. Эксперты подчеркивают, что важно не просто иметь полис, а чтобы он был зарегистрирован в единой базе ОСАГО — в противном случае мошенники могут продавать поддельные документы. Для защиты водителей предлагают создать удобный интерфейс — например, сканирование штрих-кода полиса через смартфон для проверки в реальном времени. Система также направлена на обеспечение справедливости при возмещении ущерба в ДТП, поскольку страховые компании покрывают убытки виновных, а не сами водители.

Автоматическая фиксация отсутствия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер начнет действовать в России с 1 ноября 2025 года по поручению президента, а система будет сверять номера автомобилей с электронными базами данных. Это нововведение дополняет ужесточение правил для автомобилистов, вступившее в силу с 1 сентября 2025 года, и направлено на повышение безопасности на дорогах.

