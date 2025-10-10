Путин: расследование крушения самолета AZAL потребовало времени

Расследование крушения самолета AZAL, которое стало тяжелым событием для России и Азербайджана, потребовало времени, чтобы установить причины трагедии и тщательно проверить все обстоятельства. Теперь обе страны должны двигаться дальше, сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.
«Это был кризис эмоций. Мы столкнулись с очень тяжелым событием — гибелью самолета и пассажиров. Нам нужно было время, чтобы разобраться, найти черные ящики, расшифровать, сопоставить, проверить сведения», — заявил Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент выразил надежду, что трагическая страница закрыта и теперь Москва и Баку смогут реализовать совместные проекты в сферах логистики и гуманитарного сотрудничества.
Накануне, 9 октября, на полях саммита в Душанбе, Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер передал ему подробную информацию о ходе расследования авиакатастрофы.
Пассажирский лайнер Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), выполнявший рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года вблизи города Актау на западе Казахстана. На борту находились 67 человек, включая пятерых членов экипажа и 62 пассажира. Среди пассажиров было 16 граждан России. В результате катастрофы выжили 29 человек, девять из них — россияне.
