На Западе раскрыли условия получения Киевом ракет Tomahawk

Telegraph: Трамп может передать Украине Tomahawk с ограничениями
Дальнобойные ракеты Tomahawk могут летать на расстояние до 1600 км
Дальнобойные ракеты Tomahawk могут летать на расстояние до 1600 км
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США могут поставить Украине крылатые ракеты Tomahawk, но на согласование и реализацию поставки уйдут месяцы, кроме того, Вашингтон способен запретить Киеву их применять. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

«Поставки американских ракет Tomahawk на Украину могут занять месяцы, и они могут никогда не покинуть своих пусковых установок, но это не значит, что они не окажут влияния на Москву», — пишет Telegraph. Также отмечается, что США могут передать ракеты без разрешения на их использование, либо наложить ограничения, чтобы усилить переговорные позиции, а не для немедленного применения на поле боя.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщало, что Украина не сможет получить ракеты Tomahawk из-за ограниченных запасов у США и отсутствия технической возможности для их передачи. Вопрос о поставках обсуждался в администрации президента США Дональда Трампа. Как писал RT, Трамп уже принял решение по ракетам. Также отмечалось, что использование этих ракет требует американской помощи в разведке, что может привести к эскалации конфликта.

