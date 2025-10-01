Евросоюз перечислил Украине четвертый миллиард евро, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Две трети этих средств — 2 млрд евро — будут направлены на производство беспилотников, сообщается в заявлении на сайте Еврокомиссии.
«Европейская комиссия выделила Украине девятый транш своей исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины, а общая поддержка приближается к 178 миллиардам евро», — говорится в документе от European Commission.
Всего по итогам года Украина рассчитывает получить 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility,однако 30 миллиардов до сих пор не поступили. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили активы России на сумму около 300 миллиардов евро, из которых более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе.
Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт в конце августа заявил, что с января Киеву уже направлено девять миллиардов евро доходов от этих активов. В качестве ответной меры Россия ввела контрсанкции, аккумулируя активы инвесторов из недружественных стран на специальных счетах типа «С».
В МИД РФ неоднократно называли заморозку активов воровством, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на любые попытки их конфискации. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что санкции нанесли удар по всей мировой экономике, а их истинная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
Ранее Еврокомиссия предлагала использовать замороженные российские активы для помощи Украине, заменяя их на облигации ЕС, чтобы избежать прямой конфискации, однако такой подход связан с юридическими рисками. С января по июль 2025 года Евросоюз уже перечислил Украине более 10 миллиардов евро доходов от этих активов, а Москва неоднократно заявляла о незаконности таких мер и обещала ответные шаги.
