В Дагестане запустится производство вермутов Martini

Весной 2026 года будет запущено производство вермутов Martini Bianco и Martini Fiero в Дагестане. В проект планируют вложить более 2 млрд рублей. Об этом рассказали в компании.
«Производство всемирно известных вермутов Martini Bianco и Martini Fiero будет запущено на мощностях компании „Алвиса“ в Дагестане», — указано в материале РБК, которые приводят заявление компании. Отмечается, что инвестиции на новый производственный комплекс составят более 2 млрд рублей, а начало производства будет положено весной 2026 года.
Согласно информации, объем производства составит около 1 млн дал вермута в год. Весь этот объем будет поставляться только на российский рынок.
В марте этого года поступала информация о том, что производители известных брендов игристых вин расширят официальные поставки в Россию. Несмотря на то, что акцизы и пошлины были повышены в два раза, это не помешало компаниям Martini и Mondoro развиваться на территории РФ. Об этом заявлял спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
