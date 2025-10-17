В Дагестане запустится производство вермутов Martini

Объем производства составит около 1 млн дал вармута в год, указано в материале
Объем производства составит около 1 млн дал вармута в год, указано в материале

Весной 2026 года будет запущено производство вермутов Martini Bianco и Martini Fiero в Дагестане. В проект планируют вложить более 2 млрд рублей. Об этом рассказали в компании.

«Производство всемирно известных вермутов Martini Bianco и Martini Fiero будет запущено на мощностях компании „Алвиса“ в Дагестане», — указано в материале РБК, которые приводят заявление компании. Отмечается, что инвестиции на новый производственный комплекс составят более 2 млрд рублей, а начало производства будет положено весной 2026 года.

Согласно информации, объем производства составит около 1 млн дал вермута в год. Весь этот объем будет поставляться только на российский рынок.

В марте этого года поступала информация о том, что производители известных брендов игристых вин расширят официальные поставки в Россию. Несмотря на то, что акцизы и пошлины были повышены в два раза, это не помешало компаниям Martini и Mondoro развиваться на территории РФ. Об этом заявлял спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

