«Им уже не помочь»: Оскар Кучера ответил тем, кто уничтожает русскую культуру на Украине. Видео

Кучера: «Уничтожающие русскую культуру на Украине — потеряны»
Кучера пожелал украинцам терпения
Кучера пожелал украинцам терпения Фото:

Российский актер и телеведущий, лектор Общества «Знание» Оскар Кучера заявил, что людям, уничтожающим на Украине русскую культуру, уже не помочь и они потеряны. Такое мнение он озвучил в разговоре с корреспондентом URA.RU после встречи в екатеринбургской школе №1. 

«Весь ужас заключается в том, что все эти люди — их я даже людьми назвать не могу — сущности, которые уничтожают русскую культуру, они лишают своих соотечественников возможности развиваться. Этим уже людям не помочь, они потеряны. Ужас в том, что они-то как раз все прочитали то, что нужно было прочитать, и сделали другие выводы», — сказал Кучера. Он добавил, что русскую культуру уничтожить невозможно.

Украинцам, которые вынуждены жить в таких условиях, он пожелал терпения и проявления собственной воли. «В какой-то момент они должны решить, чего они сами хотят», — заключил Кучера. Иностранцам, которые переезжают в Россию, для понимания и погружения в русскую культуру, он рекомендовал прочитать русских классиков.

В школе №1 Кучера обсудил с учениками тренд на чтение и пользу этого увлечения. Он назвал екатеринбуржцев «теплыми и душевными людьми» вопреки мнению, что столица Урала очень суровая

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за целенаправленных террористических акций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе было уничтожено около 200 православных храмов. Часть из них полностью разрушены и потеряны безвозвратно. Кроме того, на макулатуру в Киеве сдали более 57 тонн русскоязычных книг, вырученные средства пошли на нужды ВСУ. 

