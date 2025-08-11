Юрий Лоза обозвал Клаву Коку курицей

Российский певец Юрий Лоза оскорбил исполнительницу и видеоблогера Клаву Коку (настоящее имя Клавдия Высокова), сообщив, что ему удалось убедить музыкальных продюсеров, что музыкой стоит заниматься именно Лозе. Об этом певец рассказал в интервью Общественной службе новостей (ОСН).
«После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — сказал Лоза. Его слова приводит ОСН.
Кроме того, певец поделился тем, что планирует выпустить новый альбом, а также снять ряд видеоклипов, премьеры которых состоятся в ближайшее время на ведущих музыкальных телеканалах страны. Исполнитель отметил, что таких песен он еще не выпускал. Лоза заявил, что предстанет в клипах «в образе супергероя, который спасает мир».
Ранее стало известно, что Клава Кока победила в номинации «Лучшая исполнительница» на XIV Русской Музыкальной Премии (RU.TV). Это ее первая победа в данной категории. Премию она получила в мае 2025 года. Девушка поделилась, что растет как певица.
