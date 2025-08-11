Юрий Лоза обозвал Клаву Коку курицей

Певец Юрий Лоза оскорбил Клаву Коку и сообщил о готовящемся альбоме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лоза анонсировал создание новых песен, в которых певец предстанет в совершенно ином образе
Лоза анонсировал создание новых песен, в которых певец предстанет в совершенно ином образе Фото:

Российский певец Юрий Лоза оскорбил исполнительницу и видеоблогера Клаву Коку (настоящее имя Клавдия Высокова), сообщив, что ему удалось убедить музыкальных продюсеров, что музыкой стоит заниматься именно Лозе. Об этом певец рассказал в интервью Общественной службе новостей (ОСН).

«После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — сказал Лоза. Его слова приводит ОСН.

Кроме того, певец поделился тем, что планирует выпустить новый альбом, а также снять ряд видеоклипов, премьеры которых состоятся в ближайшее время на ведущих музыкальных телеканалах страны. Исполнитель отметил, что таких песен он еще не выпускал. Лоза заявил, что предстанет в клипах «в образе супергероя, который спасает мир».

Ранее стало известно, что Клава Кока победила в номинации «Лучшая исполнительница» на XIV Русской Музыкальной Премии (RU.TV). Это ее первая победа в данной категории. Премию она получила в мае 2025 года. Девушка поделилась, что растет как певица.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Юрий Лоза оскорбил исполнительницу и видеоблогера Клаву Коку (настоящее имя Клавдия Высокова), сообщив, что ему удалось убедить музыкальных продюсеров, что музыкой стоит заниматься именно Лозе. Об этом певец рассказал в интервью Общественной службе новостей (ОСН). «После стольких отказов и втираний о том, что им нужны клавы коки, мне удалось убедить всех, что музыка и голос — это я, а не Кока и ей подобные курицы», — сказал Лоза. Его слова приводит ОСН. Кроме того, певец поделился тем, что планирует выпустить новый альбом, а также снять ряд видеоклипов, премьеры которых состоятся в ближайшее время на ведущих музыкальных телеканалах страны. Исполнитель отметил, что таких песен он еще не выпускал. Лоза заявил, что предстанет в клипах «в образе супергероя, который спасает мир». Ранее стало известно, что Клава Кока победила в номинации «Лучшая исполнительница» на XIV Русской Музыкальной Премии (RU.TV). Это ее первая победа в данной категории. Премию она получила в мае 2025 года. Девушка поделилась, что растет как певица.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...