Главы округов Пермского края просят региональные власти упразднить местные деревни

В Пермском крае с карты скоро исчезнут семь деревень
Жители покидают деревни
Жители покидают деревни Фото:

В Пермском крае с карты скоро исчезнут еще семь деревень. Об их упразднении просят главы Гайнского, Чердынского Чернушинского округов. Свои законопроекты они внесли в законодательное собрание региона.

Речь идет о деревнях Краснояры и Шумино в Гайнском округе, Адамово, Ужгиская и Малые Долды в Чердынском округе, а также Казарма 1331-й км и Ольховка в Чернушинском округе. По данным местных властей, жители этих деревень умерли или разъехались, сами населенные пункты зарастают травой и кустарником, дома разрушаются.

Вопрос об упразднении деревень ЗС рассмотрит на пленарном заседании. Затем закон утвердит губернатор. Деревни исчезают с карты Прикамья постоянно. В 2024 году это произошло с двумя десятками населенных пунктов. 

