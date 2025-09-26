Главы округов Пермского края просят региональные власти упразднить местные деревни

В Пермском крае с карты скоро исчезнут еще семь деревень. Об их упразднении просят главы Гайнского, Чердынского Чернушинского округов. Свои законопроекты они внесли в законодательное собрание региона.
Речь идет о деревнях Краснояры и Шумино в Гайнском округе, Адамово, Ужгиская и Малые Долды в Чердынском округе, а также Казарма 1331-й км и Ольховка в Чернушинском округе. По данным местных властей, жители этих деревень умерли или разъехались, сами населенные пункты зарастают травой и кустарником, дома разрушаются.
Вопрос об упразднении деревень ЗС рассмотрит на пленарном заседании. Затем закон утвердит губернатор. Деревни исчезают с карты Прикамья постоянно. В 2024 году это произошло с двумя десятками населенных пунктов.
