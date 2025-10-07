В мессенджере Max стал доступен сервис подписания документов

В национальном мессенджере Max стал доступен сервис самостоятельного подписания документов с помощью чат-бота «Госключ». Об этом сообщается в пресс-релизе VK.
«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота „Госключ“ в МАХ», — говорится в сообщении. Для самостоятельного подписания документов через Max пользователю необходимо:
- обновить мессенджер до последней версии;
- иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;
- получить сертификат электронной подписи через приложение «Госключ».
Если приложение «Госключ» не установлено, Max автоматически перенаправит пользователя в магазин приложений для его скачивания и установки. Чтобы подписать документы, нужно:
- Найти чат-бот «Госключ»: в поиске по мессенджеру Max необходимо ввести название чат-бота и открыть диалог;
- Подтвердить профиль: при первом использовании потребуется авторизация через «Госуслуги» для подтверждения личности;
- Загрузить документы: выберите и загрузите необходимые для подписания файлы;
- Выбрать тип подписи: укажите желаемый вид электронной подписи и подтвердите процесс;
- Получить подписанный документ: после завершения процедуры подписанные файлы будут доступны в чате с ботом.
Интеграция Max с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» была завершена 25 августа. Это позволило реализовать функцию самостоятельного подписания документов, что ранее было невозможно без участия компании-отправителя.
Max — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, денежные переводы, отправка больших файлов и каналы. В экосистему Max интегрированы государственные и бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов. Приложение Max включено в реестр российского программного обеспечения и доступно для скачивания в мобильной, десктопной и веб-версиях. По данным на начало октября 2025 года, количество зарегистрированных пользователей Max превысило 40 миллионов человек.
