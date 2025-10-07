В мессенджере Max стал доступен сервис подписания документов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Если «Госключ» не установлен, Max автоматически перенаправит пользователя в магазин приложений
Если «Госключ» не установлен, Max автоматически перенаправит пользователя в магазин приложений Фото:

В национальном мессенджере Max стал доступен сервис самостоятельного подписания документов с помощью чат-бота «Госключ». Об этом сообщается в пресс-релизе VK.

«Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота „Госключ“ в МАХ», — говорится в сообщении. Для самостоятельного подписания документов через Max пользователю необходимо:

  • обновить мессенджер до последней версии;
  • иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги»;
  • получить сертификат электронной подписи через приложение «Госключ».

Если приложение «Госключ» не установлено, Max автоматически перенаправит пользователя в магазин приложений для его скачивания и установки. Чтобы подписать документы, нужно:

  1. Найти чат-бот «Госключ»: в поиске по мессенджеру Max необходимо ввести название чат-бота и открыть диалог;
  2. Подтвердить профиль: при первом использовании потребуется авторизация через «Госуслуги» для подтверждения личности;
  3. Загрузить документы: выберите и загрузите необходимые для подписания файлы;
  4. Выбрать тип подписи: укажите желаемый вид электронной подписи и подтвердите процесс;
  5. Получить подписанный документ: после завершения процедуры подписанные файлы будут доступны в чате с ботом.

Интеграция Max с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» была завершена 25 августа. Это позволило реализовать функцию самостоятельного подписания документов, что ранее было невозможно без участия компании-отправителя.

Max — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, денежные переводы, отправка больших файлов и каналы. В экосистему Max интегрированы государственные и бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов. Приложение Max включено в реестр российского программного обеспечения и доступно для скачивания в мобильной, десктопной и веб-версиях. По данным на начало октября 2025 года, количество зарегистрированных пользователей Max превысило 40 миллионов человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В национальном мессенджере Max стал доступен сервис самостоятельного подписания документов с помощью чат-бота «Госключ». Об этом сообщается в пресс-релизе VK. «Договоры купли-продажи, обращения в суд и другие документы можно подписать самостоятельно — с помощью чат-бота „Госключ“ в МАХ», — говорится в сообщении. Для самостоятельного подписания документов через Max пользователю необходимо: Если приложение «Госключ» не установлено, Max автоматически перенаправит пользователя в магазин приложений для его скачивания и установки. Чтобы подписать документы, нужно: Интеграция Max с технологией мобильной электронной подписи «Госключ» была завершена 25 августа. Это позволило реализовать функцию самостоятельного подписания документов, что ранее было невозможно без участия компании-отправителя. Max — это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В приложении доступны чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, денежные переводы, отправка больших файлов и каналы. В экосистему Max интегрированы государственные и бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов. Приложение Max включено в реестр российского программного обеспечения и доступно для скачивания в мобильной, десктопной и веб-версиях. По данным на начало октября 2025 года, количество зарегистрированных пользователей Max превысило 40 миллионов человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...