Аппетиты Киева растут: что такое инициатива PURL и сколько миллиардов запросил через нее Зеленский

Страны НАТО перестали вкладывать новые средства в программу помощи Украине, известной как инициатива PURL. На протяжении месяца сумма вложений не меняется и составляет 2 млрд долларов. Тогда как президент Украины Владимир Зеленский требует для Киева в рамках инициативы по миллиарду долларов ежемесячно.
Аппетиты Зеленского уже подверглись критике в Европе. Что известно о PURL и в чем ее задача — в материале URA.RU.
Что такое PURL
Программа PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) была инициирована 14 июля по совместной инициативе президента США Дональда Трампа и генерального секретаря НАТО Марка Рютте. В рамках данного механизма государства — члены НАТО будут осуществлять закупку вооружения для Украины из запасов, находящихся в распоряжении Соединенных Штатов.
Планируется, что в период 2024–2027 годов ЕС выделит 50 миллиардов евро на финансирование государственного бюджета, стимулирование инвестиций и техническую поддержку реализации программы. Основная задача механизма PURL — обеспечить максимально быструю поставку на Украину вооружения и систем, которые могут быть оперативно предоставлены Соединенными Штатами.
В поставках Киеву планируется предоставить не только ракеты, но и батареи комплекса Patriot. Запуск нового формата оказания помощи Украине произошел в августе, о чем сообщал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Первые поставки
Первое военное оборудование в рамках программы PURL было доставлено на Украину 18 сентября. В рамках данного пакета помощи Вооруженные силы Украины получили ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, программа PURL должна стать вторым по значимости инструментом воздействия на Россию в рамках текущего конфликта. Он также уточнил, что программа демонстрирует высокий уровень координации между западными странами.
Сколько денег вложили европейские страны и сколько хочет Зеленский
Миллиард ежемесячно
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев стремится получать в рамках механизма по одному миллиарду долларов ежемесячно. Он сообщил, что на приобретение нескольких пакетов американских вооружений для нужд Украины начиная с августа ряд стран-партнеров Киева уже выделили финансирование.
В числе государств, оплативших поставки вооружения, он назвал Нидерланды, Данию, Норвегию, Швецию и Канаду. На текущий момент, сообщил он, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже выразили готовность принять участие в формировании следующего пакета поддержки для Украины. А в связи с недавними случаями предполагаемых нарушений воздушного пространства Польши Зеленский призвал присоединиться к реализации этой инициативе и Варшаву.
Сколько сейчас в фонде
Однако страны Европы вложили в программу всего два миллиарда долларов. И на протяжении месяца сумма не менялась. Кроме того, от участия в инициативе отказались несколько стран Европы, среди которых Франция, Италия, Чехия, Венгрия. Не пожертвовала Киеву денег и Великобритания.
На сегодняшний день в PURL Нидерланды вложили 578 миллионов долларов, Германия — 500 миллионов долларов, Канада — 500 миллионов долларов. А совокупный взнос Дании, Норвегии и Швеции составляет 495 миллионов долларов.
Осуждение аппетитов Зеленского
Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, осудил президента Украины, за его просьбу о выделении многомиллиардной финансовой помощи. «Какое безумие! Зеленский только что написал в X, что „ожидает один миллиард долларов в месяц“ в рамках заказов американского оружия странами ЕС для Украины! В том числе от Франции», — написал Филиппо, заявив, что Франция не должна участвовать в подобных программах.
Во сколько уже обошлась помощь Украине странам Европы
Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Анитта Хиппер заявила, что общий объем поддержки, предоставленной Украине с 2022 года, составил 230 миллиардов евро. Кроме этого, как отметила Хиппер, до конца 2025 года Европейский союз планирует завершить поставки двух миллионов боеприпасов Украине, что предусмотрено инициативой, выдвинутой в 2024 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.