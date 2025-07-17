Бойца СВО доставили в Екатеринбург. Фото

Свердловские нейрохирурги провели сложную операцию на позвоночнике у бойца СВО

18 июля 2025 в 11:44 Размер текста - 17 +

Нейрохирурги поставили на ноги бойца СВО (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловском госпитале для ветеранов войн нейрохирурги успешно провели сложную операцию на позвоночнике у бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Пациент, добровольно отправившийся в зону СВО в 2023 году, столкнулся с сильными болями в поясничном отделе спины уже в первый год службы. В департаменте информационной политики региона (ДИП) рассказали URA.RU подробности сложнейшего хирургического вмешательства, которое было проведено с использованием отечественных технологий. «Причиной болей стала нестабильность позвоночника, развившаяся после ранее перенесенной операции по удалению грыжи межпозвонкового диска. Команда нейрохирургов приняла решение о проведении реконструктивного вмешательства с использованием современных отечественных технологий. Для стабилизации позвоночника был применен имплант, разработанный при участии профессора Александра Черткова», — поделились в ДИПе. Оперирующий хирург Антон Чванов отметил, что при выборе тактики вмешательства врачи стремились максимально снизить хирургическую травму и обеспечить точную коррекцию оси позвоночника. Операция прошла без осложнений, а уже в первые сутки пациент сообщил о значительном снижении болевого синдрома и улучшении подвижности. Сразу после операции начался курс ранней медицинской реабилитации с участием специалистов по лечебной физкультуре и физиотерапии. Такой подход позволяет ускорить восстановление и повысить качество жизни пациентов, перенесших сложные вмешательства на позвоночнике. Использование российских имплантов и современных программ 3D-планирования операций становится стандартом в ведущих медицинских учреждениях региона. Как подчеркнула исполняющая обязанности начальника госпиталя Валентина Ямпольская, это позволяет обеспечивать передовую помощь российским военнослужащим и ветеранам, а также способствует развитию медицинской независимости страны. Свердловский госпиталь для ветеранов войн продолжает внедрять передовые технологии и отечественные разработки, что позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях. Опыт успешного применения российских имплантов подтверждает высокий потенциал отечественной медицины в сфере нейрохирургии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском госпитале для ветеранов войн нейрохирурги успешно провели сложную операцию на позвоночнике у бойца, участвовавшего в специальной военной операции. Пациент, добровольно отправившийся в зону СВО в 2023 году, столкнулся с сильными болями в поясничном отделе спины уже в первый год службы. В департаменте информационной политики региона (ДИП) рассказали URA.RU подробности сложнейшего хирургического вмешательства, которое было проведено с использованием отечественных технологий. «Причиной болей стала нестабильность позвоночника, развившаяся после ранее перенесенной операции по удалению грыжи межпозвонкового диска. Команда нейрохирургов приняла решение о проведении реконструктивного вмешательства с использованием современных отечественных технологий. Для стабилизации позвоночника был применен имплант, разработанный при участии профессора Александра Черткова», — поделились в ДИПе. Оперирующий хирург Антон Чванов отметил, что при выборе тактики вмешательства врачи стремились максимально снизить хирургическую травму и обеспечить точную коррекцию оси позвоночника. Операция прошла без осложнений, а уже в первые сутки пациент сообщил о значительном снижении болевого синдрома и улучшении подвижности. Сразу после операции начался курс ранней медицинской реабилитации с участием специалистов по лечебной физкультуре и физиотерапии. Такой подход позволяет ускорить восстановление и повысить качество жизни пациентов, перенесших сложные вмешательства на позвоночнике. Использование российских имплантов и современных программ 3D-планирования операций становится стандартом в ведущих медицинских учреждениях региона. Как подчеркнула исполняющая обязанности начальника госпиталя Валентина Ямпольская, это позволяет обеспечивать передовую помощь российским военнослужащим и ветеранам, а также способствует развитию медицинской независимости страны. Свердловский госпиталь для ветеранов войн продолжает внедрять передовые технологии и отечественные разработки, что позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях. Опыт успешного применения российских имплантов подтверждает высокий потенциал отечественной медицины в сфере нейрохирургии.