Агрессивное нагнетание обстановки и гарантии безопасности: что Лавров сказал про ситуацию на Украине

Россия настаивает, чтобы гарантии безопасности Украине обеспечивались на равном уровне с участием Европы и Азии. Однако не стоит забывать и про Москву в этом вопросе, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, если обсуждать гарантии безопасности Украине без России — это путь в никуда.
Москва, по заявлениям Лаврова, также сигнализирует о готовности к конструктивному диалогу, если он будет учитывать интересы всех сторон и опираться на ранее достигнутые договоренности. Что еще министр иностранных дел сообщил по ситуации на Украине — в материале URA.RU.
Позиция России по безопасности Украины
Лавров заявил, что обсуждение гарантий безопасности Украины без участия России не имеет смысла. Он напомнил, что в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле рассматривалась возможность коллективных гарантий безопасности для Украины с участием всех постоянных членов Совбеза ООН, включая РФ. Российская сторона тогда поддержала этот подход и была готова подписать соответствующий договор. Лавров подчеркнул, что в США осознают: попытки вести серьезный диалог о гарантиях безопасности без участия России являются бесперспективными.
Коллективные гарантии
Глава МИД РФ отметил, что Москва выступает за надежные коллективные гарантии безопасности для Украины, если в их формировании участвуют такие страны, как Китай, США, Великобритания и Франция. По мнению Лаврова, только такой формат может обеспечить реальное и устойчивое урегулирование ситуации. «Что касается сообщений, что Великобритания, Франция, Германия хотят выработать коллективные гарантии безопасности, мы за то, чтобы эти гарантии были действительно надежными», — сказал глава МИД. В качестве примера он привел инициативу украинской стороны на стамбульских переговорах 2022 года, где обсуждались принципы нейтрального и безъядерного статуса Украины, а также отказ от вступления в военные блоки.
Роль Европы и реакция на позицию ЕС
Лавров критично отозвался о дипломатических шагах Европейского союза, заявив, что пока видит лишь попытки давления на США и агрессивное нагнетание обстановки. «Прежде чем их (дипломатические шаги) оценивать, их нужно видеть. Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки», — сказал Лавров. По его словам, Европа не предлагает конструктивных решений и не демонстрирует самостоятельной позиции по украинскому вопросу. Попытки европейских лидеров изменить позицию США на переговорах Дональда Трампа с Владимиром Зеленским выглядели неуклюже и неэтично.
Повышение статуса переговорщиков
Министр иностранных дел России подтвердил, что Москва готова обсуждать с Киевом политические аспекты урегулирования. Также Лавров сообщил, что Россия выступила с инициативой повысить статус руководителей делегаций на переговорах с Украиной. Данное предложение последовало после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.