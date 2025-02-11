Россиянам объяснили, что делать, если их автомобиль сломали в сервисе и не уведомили об этом

Директор «Рольф» Трушкова: при поломке авто в сервисе нужно направлять претензию
© Служба новостей «URA.RU»
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Если автомобиль повредили в сервисе, следует направить претензию
Если автомобиль повредили в сервисе, следует направить претензию Фото:

Если автомобиль сломали в сервисе и не сообщили об этом владельцу, следует предъявить фото, сделанные до и после ремонта, документы с его условиями, а также направить официальную претензию в мастерскую. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Зафиксируйте повреждения или поломки на месте <…> Если у вас есть снимки машины до ремонта — используйте их. Сделайте новые фото повреждений, включая номера агрегатов, детали, общий вид», — рассказала Юлия Трушкова в беседе с изданием «Газета.ru». Она отметила, что владельцу следует сохранять документы с изначальными условиями. Трушкова также порекомендовала записать контакты тех людей, которые присутствовали при сдаче автомобиля в сервис.

По словам директора, владельцу лучше вернуться в мастерскую сразу, если он обнаружил новые повреждения после посещения станции техобслуживания. В случае, если поломка вскрылась позже, необходимо обратиться в аккредитованную организацию для оценки состояния автомобиля и направить официальную претензию в сервис. В ней должны содержаться требования устранить или компенсировать ущерб. В случае, если претензия будет проигнорирована, владелец поврежденного авто должен обратиться в Роспотребнадзор, суд или общественные организации. Также Трушкова посоветовала использовать страховку.

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Если автомобиль сломали в сервисе и не сообщили об этом владельцу, следует предъявить фото, сделанные до и после ремонта, документы с его условиями, а также направить официальную претензию в мастерскую. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. «Зафиксируйте повреждения или поломки на месте <…> Если у вас есть снимки машины до ремонта — используйте их. Сделайте новые фото повреждений, включая номера агрегатов, детали, общий вид», — рассказала Юлия Трушкова в беседе с изданием «Газета.ru». Она отметила, что владельцу следует сохранять документы с изначальными условиями. Трушкова также порекомендовала записать контакты тех людей, которые присутствовали при сдаче автомобиля в сервис. По словам директора, владельцу лучше вернуться в мастерскую сразу, если он обнаружил новые повреждения после посещения станции техобслуживания. В случае, если поломка вскрылась позже, необходимо обратиться в аккредитованную организацию для оценки состояния автомобиля и направить официальную претензию в сервис. В ней должны содержаться требования устранить или компенсировать ущерб. В случае, если претензия будет проигнорирована, владелец поврежденного авто должен обратиться в Роспотребнадзор, суд или общественные организации. Также Трушкова посоветовала использовать страховку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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