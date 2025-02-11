Россиянам объяснили, что делать, если их автомобиль сломали в сервисе и не уведомили об этом

Если автомобиль сломали в сервисе и не сообщили об этом владельцу, следует предъявить фото, сделанные до и после ремонта, документы с его условиями, а также направить официальную претензию в мастерскую. Об этом сообщила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.
«Зафиксируйте повреждения или поломки на месте <…> Если у вас есть снимки машины до ремонта — используйте их. Сделайте новые фото повреждений, включая номера агрегатов, детали, общий вид», — рассказала Юлия Трушкова в беседе с изданием «Газета.ru». Она отметила, что владельцу следует сохранять документы с изначальными условиями. Трушкова также порекомендовала записать контакты тех людей, которые присутствовали при сдаче автомобиля в сервис.
По словам директора, владельцу лучше вернуться в мастерскую сразу, если он обнаружил новые повреждения после посещения станции техобслуживания. В случае, если поломка вскрылась позже, необходимо обратиться в аккредитованную организацию для оценки состояния автомобиля и направить официальную претензию в сервис. В ней должны содержаться требования устранить или компенсировать ущерб. В случае, если претензия будет проигнорирована, владелец поврежденного авто должен обратиться в Роспотребнадзор, суд или общественные организации. Также Трушкова посоветовала использовать страховку.
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