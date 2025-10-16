Вертолеты спецназа США заметили близ побережья Венесуэлы

Авиация США действует у побережья Венесуэлы в Карибском море
Вертолеты спецназа США замечены у берегов Венесуэлы в Карибском море
Вертолеты спецназа США замечены у берегов Венесуэлы в Карибском море Фото:

Вертолеты элитного подразделения специальных операций Вооруженных сил США были замечены в Карибском море вблизи побережья Венесуэлы. Согласно визуальному анализу, авиация действовала на расстоянии менее 150 км от венесуэльского побережья.

«Источник газеты заявил, что вертолеты принимали участие в учениях», — сообщает издание The Washington Post. Публикация появилась на фоне информации о том, что американские военные за последние дни поразили не менее пяти лодок, перевозивших наркотики в международных водах. В результате этих операций погибло не менее 27 человек.

Ранее, 14 октября 2025 года, президент США Дональд Трамп сообщил о нанесении удара по судну с наркотиками в международных водах у побережья Венесуэлы. Американские военные уже проводили подобные операции, обвиняя венесуэльские власти в связях с наркоторговлей и усиливая военное присутствие в регионе.

