Лукашенко: закрытие Польшей границы с Белоруссией было большой аферой

Лукашенко назвал закрытие Польшей границ с Белоруссией менее смелым решением
Лукашенко назвал закрытие Польшей границ с Белоруссией менее смелым решением

Закрытие Польшей границы с Белоруссией является «большой аферой». Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

«Менее смелые решения и их действия — закрытие границы. К чему это привело? Это афера еще большая», — заявил Лукашенко. Его слова опубликованы в telegram-канале «Пул первого».

В ночь на пятницу, 12 сентября, польские власти полностью приостановили работу всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С нуля часов были закрыты два железнодорожных и один автомобильный переход, которые оставались открытыми до последнего времени, передает МК.

Позднее, 26 сентября, посольство Польши в Минске выступило с настоятельной рекомендацией для граждан Польши незамедлительно покинуть территорию Республики Беларусь. Соответствующее заявление опубликовано на официальном правительственном портале Польши.

