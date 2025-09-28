Лукашенко: закрытие Польшей границы с Белоруссией было большой аферой

Закрытие Польшей границы с Белоруссией является «большой аферой». Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.
«Менее смелые решения и их действия — закрытие границы. К чему это привело? Это афера еще большая», — заявил Лукашенко. Его слова опубликованы в telegram-канале «Пул первого».
В ночь на пятницу, 12 сентября, польские власти полностью приостановили работу всех пунктов пропуска на границе с Белоруссией. С нуля часов были закрыты два железнодорожных и один автомобильный переход, которые оставались открытыми до последнего времени, передает МК.
Позднее, 26 сентября, посольство Польши в Минске выступило с настоятельной рекомендацией для граждан Польши незамедлительно покинуть территорию Республики Беларусь. Соответствующее заявление опубликовано на официальном правительственном портале Польши.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.