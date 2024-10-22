Чудеса Иверской иконы Божией Матери: от каких бед спасает и как правильно ей молиться

В мире православной веры есть много икон, каждая из них носит свою историю и силу. Одна из самых почитаемых — Иверская икона Божией Матери, 26 октября верующие отметят день ее перенесения в Москву. По преданиям, многих икона спасла от болезней, смертей и бед. Подробнее о том, как появилась икона, как правильно ей молиться и что подносить, URA.RU рассказал священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.
Как появилась Иверская икона Божией Матери
Легенда об Иверской иконе Божией Матери берет начало в IX веке, в период жестоких гонений на христианство. В те времена иконы святых подвергались уничтожению, а православные верующие испытывали страшные преследования.
Согласно преданию, в одном доме, где жила семья православных христиан, солдаты языческого правителя, исполняя императорский указ, явились, чтобы сжечь все изображения святых. Среди них была икона Богородицы. Один из стражников, желая опорочить святыню, воткнул в нее копье. К всеобщему изумлению, из места, куда попало копье, потекла кровь. Ужас охватил солдат, и они поспешили покинуть дом.
Христиане, желая спасти икону, предприняли все возможные меры, но безуспешно. Отчаявшись, они отпустили ее в море. К их удивлению, икона не утонула, а, невредимая, прибилась к берегу Афонской святой горы, где впоследствии был основан Иверский монастырь.
Это событие восприняли как чудо, а сама Икона Божией Матери получила название Иверской, в честь места, где обрела новое пристанище.
Где хранится Иверская икона Божией матери
Оригинал Иверской иконы Божьей матери находится в Иверском монастыре на Афоне (Греция). И никогда, по словам священника Николая Савченко, его не покидала.
Ежегодно икону, хранящуюся в грузинском Иверском монастыре, торжественно выносят на берег моря. Это событие символизирует чудесное обретение иконы, описанное в легенде. Списки этой иконы, то есть ее точные копии, получили широкое распространение по всей России. Некоторые из них, подобно оригиналу, прославились чудотворениями, став для верующих символом Богородицы как заступницы и защитницы.
О чем молиться Иверской иконе
По преданию, в Афонском монастыре Иверская икона неоднократно чудесным образом покидала место своего хранения в храме и появлялась над вратами обители. Этим Богородица показывала, что желает быть Хранительницей монастыря. Подобным образом она становится защитницей и покровительницей всех, кто обращается к ней за помощью.
По словам священника Николая Савченко, ей принято молиться в тяжелых обстоятельствах, скорбях и трудностях.
«Женщины могут просить о благополучном рождении, чтобы был здоровый ребенок. Можно просить, чтобы мы не были подвержены каким-то страстям, вредным привычкам, могли пережить какие-то несчастья. Так же, как Божья Матерь испытывала тяжкие страдания, когда ее сына распинали на кресте. Основной смысл в том, что Господь Иисус Христос, являясь сыном Матери Божьи, не отвергнет ходатайство, если Матерь Божья с ним выйдет к нему», — отметил священник.
Подношения и правила поведения
Совсем не обязательно подносить святым материальные ценности. Но все же существует ряд правил обращения с иконой.
«Понятно, зажигаются свечи — без сомнения. Также верующие приносят цветы и ставят перед иконой. Наиболее распространены белые и красные. Белые как символ чистоты, непорочности. Красные как символ того, что Божья Матерь сострадала своему Сыну, Господу Иисусу Христу. Бывают голубые, так как это цвет, ассоциирующийся с Божьей Матерью и Богородичными праздниками», — отметил Савченко.
«Если прикладываешься к иконе, то надо пребывать в чистоте, избегать осквернения. Каждый по своей совести поймет, что это значит. Нужно примириться со всеми, быть со всеми в хороших отношениях, простить всех, вот не держать ни на кого зла», — продолжил он.
Чудеса Иверской иконы Божией матери
Икона известна своими чудесами, одно из самых известных связано с мироточением.
Мироточение — явление, при котором икона начинает источать благоухающее масло, называемое миром. Это масло считается святым и обладает целительными свойствами. Мироточение Иверской иконы происходит в разных местах и в разное время, и многие верующие считают это знаком Божественной благодати и заступничества Богородицы.
«Я у самого образа иконы не был, но ватки с миром мне пересылали. Я не специалист в духах, честное слово, совсем. Но никакие самые дорогие духи не сравнятся с тем, что вот ощущал. Это какое-то идеальное благоухание, что называется, неземное», — отметил он.
В целом Иверская икона Божией Матери известна множеством чудес, которые произошли благодаря ее заступничеству. Вот несколько примеров.
Исцеление слепого старца: в 1669 году старец Даниил, который был слепым, увидел во сне Иверскую икону и услышал голос, призывающий его идти на Афон. Там он был исцелен и прозрел.
Спасение в море: в 1854 году паломники на корабле, плывущем к Афону, попали в сильный шторм. Они начали молиться перед Иверской иконой, и буря внезапно утихла, спасая всех пассажиров.
Исцеление парализованного: в 19 веке мужчину, парализованный с рождения, привезли к Иверской иконе. После искренней молитвы перед иконой он встал и начал ходить.
Защита от пожара: в 1890 году в одном из монастырей произошел сильный пожар. Молящиеся перед Иверской иконой были спасены, а огонь неожиданно погас, не причинив серьезного ущерба.
Исцеление от тяжелой болезни: в 20 веке женщина, страдающая от неизлечимой болезни, пришла к Иверской иконе и начала молиться. Через некоторое время ее болезнь отступила, и она полностью выздоровела.
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