Вице-премьер рассказал о ситуации с бензином в России

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке страны находится под полным контролем. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».
«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране», — отметил он. Его слова передает РИА Новости. Новак подчеркнул, что федеральные ведомства в постоянном режиме следят за состоянием рынка и координируют работу с регионами для недопущения перебоев с поставками.
Ранее Министерство энергетики РФ сообщало о дополнительных мерах поддержки топливного сектора, включая корректировку логистических схем и регулирование экспортных объемов. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба предлагала увеличить объемы переработки нефти и поставок топлива на региональные нефтебазы для предотвращения дефицита и поддержания стабильности на внутреннем рынке.
