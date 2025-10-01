Вице-премьер рассказал о ситуации с бензином в России

Новак: ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая
Ситуация с бензином в России - под контролем, уточнил Новак
Ситуация с бензином в России - под контролем, уточнил Новак

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ситуация на топливном рынке страны находится под полным контролем. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай». 

«Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране», — отметил он. Его слова передает РИА Новости. Новак подчеркнул, что федеральные ведомства в постоянном режиме следят за состоянием рынка и координируют работу с регионами для недопущения перебоев с поставками.

Ранее Министерство энергетики РФ сообщало о  дополнительных мерах поддержки топливного сектора, включая корректировку логистических схем и регулирование экспортных объемов. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба предлагала увеличить объемы переработки нефти и поставок топлива на региональные нефтебазы для предотвращения дефицита и поддержания стабильности на внутреннем рынке.

