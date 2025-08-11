Девочка, выпавшая с 6-го этажа в Екатеринбурге, выжила из-за газона

На месте происшествия работали медики и полицейские
На месте происшествия работали медики и полицейские Фото:

Газон смягчил падение трехлетней девочки, которая выпала с шестого этажа и выжила на улице Родонитовой в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сказал источник в оперативных службах города.

«Она в сознании, предварительно, находится в тяжелом состоянии. С ней работают врачи», — сказал собеседник агентства.

ЧП произошло днем 11 августа. По предварительным данным, с девочкой в квартире была няня. Полиция проводит проверку.

