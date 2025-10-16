Дмитриев оценил разговор Путина и Трампа как ясный для дальнейших шагов

Дмитриев: Разговор Путина и Трампа был продуктивным и позитивным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитриев: Разговор Путина и Трампа был продуктивным
Дмитриев: Разговор Путина и Трампа был продуктивным Фото:

Состоявшаяся беседа между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом была с ясным определением дальнейших шагов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев. 

«Важный для всего мира позитивный и продуктивный телефонный разговор между Путиным и Трампом. С ясным определением дальнейших шагов», — сообщил Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

Белый дом ранее сделал заявление по переговорам Путина и Трампа. В заявлении говорится, что переговоры лидеров двух стран прошли в очень хорошей атмосфере. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Состоявшаяся беседа между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом была с ясным определением дальнейших шагов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными государствами Кирилл Дмитриев.  «Важный для всего мира позитивный и продуктивный телефонный разговор между Путиным и Трампом. С ясным определением дальнейших шагов», — сообщил Дмитриев на своей странице в социальной сети X. Белый дом ранее сделал заявление по переговорам Путина и Трампа. В заявлении говорится, что переговоры лидеров двух стран прошли в очень хорошей атмосфере. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...