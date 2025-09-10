Производство красной икры в России может вырасти более чем на 30%

Производство красной икры в России по итогам лососевой путины 2025 года может вырасти на 31,3% и достичь 21 тысячи тонн. Такой прогноз дает Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев. Однако этот показатель все равно будет на 30% ниже рекордного уровня 2023 года.
«Вылов по итогам путины в этом году составит 330 тысяч тонн, увеличившись на треть год к году. На 1 сентября объем добычи составил 312,7 тысяч тонн», — заявил Зверев. Его слова передает «Коммерсант».
По информации Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), осуществляющего управление системой маркировки «Честный знак», с начала нынешней путины объем промаркированной соленой красной икры превысил 7,3 тонны. Это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интенсивный вылов тихоокеанских лососей, известный как лососевая путина, в Приморском крае стартовал 20 мая, а в главном регионе добычи — на Камчатке — начался 1 июня.
Несмотря на рост производства, потребители пока не ощущают улучшения ситуации на рынке. Согласно данным «Платформы ОФД», в июне-августе число покупок натуральной красной икры сократилось на 12% в годовом выражении. Средняя цена продукции выросла на 13%, достигнув 9,07 тысячи рублей за килограмм. Эксперты отмечают, что текущих объемов поставок на рынок пока недостаточно для снижения розничных цен. Часть потребителей переориентировалась на имитированную продукцию, покупки которой за лето выросли на 9%.
В декабре 2024 года в России было зафиксировано значительное снижение стоимости красной икры. Герман Зверев связывает это с уменьшением повышенного спроса на данный продукт.
