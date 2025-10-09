Кот Барсик помогает бойцам ВС РФ на передовой

Кот Барсик на передовой в Запорожье помогает бойцам ВС РФ сохранять боевой дух
К бойцам в Запорожской области примкнул кот Барсик
К бойцам в Запорожской области примкнул кот Барсик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области российским военнослужащим на передовой оказывает поддержку кот по кличке Барсик. Он стал для бойцов группировки войск ВС РФ «Восток» верным спутником и талисманом. Об этом рассказал пулеметчик с позывным «Скар».

«Кот у нас есть. Он вот как раз, когда я попал к ребятам… Барсик — они назвали его в честь своего командира. Он всегда с ними везде — переезды, не переезды, постоянно рядом. И когда он рядышком, мы спокойны. Всегда с нами», — отметил «Скар», подчеркнув, что присутствие кота помогает сохранять спокойствие и моральный дух в сложных условиях службы. Цитата по РИА «Новости».

По словам военнослужащего, Барсик появился у подразделения случайно, когда бойцы находились в одном из освобожденных населенных пунктов. Там они находились около месяца.

Барсик не испугался людей, сразу подошел к ним и быстро стал частью коллектива. Военнослужащие подчеркнули, что благодарны питомцу за поддержку, а сам кот, по их словам, отвечает тем же. Животное сопровождает бойцов во всех обстоятельствах — как в моменты переездов, так и непосредственно на позициях. По признанию бойцов, кот помогает справляться со стрессом, неизбежным на передовой, и поддерживает боевой настрой коллектива.

