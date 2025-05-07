Десятки миллионов мальков сиговых рыб выпустят в водоемы Ямала

В ЯНАО на Собском рыбзаводе начался процесс выклева личинок сиговых. Предприятие планирует выпустить в ямальские водоемы 13 миллионов экземпляров молоди сиговых, включая муксуна, чира и нельму, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«С момента оплодотворения икры до появления личинок проходит примерно полгода. Для рыбоводов это очень ответственный период. Сначала требуется контролировать процесс инкубации икры, затем следить за этапом выклева личинок. Особенно важно поддерживать стабильную температуру воды, так как даже незначительные колебания могут оказать негативное влияние», — цитирует главного рыбовода Сергея Глухова пресс-служба окружного правительства на официальном сайте.
Благодаря собственному ремонтно-маточному стаду, ямальские рыбоводы обеспечили две трети необходимой для воспроизводства ценных видов рыб икры. В прошлом году они заложили 26 миллионов икры муксуна и 4,6 миллиона икры чира. В этом году дополнительно закупили еще 10 миллионов икры муксуна и 1,8 миллиона икры нельмы.
Личинки перемещают из инкубационного цеха в рыбоводные бассейны для подращивания, где их кормят рачками артемии и сухими кормами. В естественную среду мальков начнут выпускать с июня, после достижения веса не менее 1,5 грамм. Часть мальков останется на заводе, другую перевезут в Тазовский для содержания в садковой линии, где их будут выращивать до веса 15 граммов.
Воспроизводство ценных видов рыб — это комплексная работа рыбоводных предприятий, правительства автономного округа, научно-исследовательских организаций и недропользователей. За восемь лет существования завода выпущено более 153 миллионов штук молоди ценных видов сиговых рыб.
Ранее URA.RU сообщало, что введение ограничений на вылов сиговых видов рыбы в ямальских водоемах связано с федеральной программой по восстановлению их популяций, реализуемой Росрыболовством. С 2026 года квоты на промысел муксуна, чира и нельмы в бассейнах Оби и Таза будут существенно снижены, что ранее вызвало споры среди ямальских рыбаков и властей, настаивавших на увеличении объемов искусственного воспроизводства вместо ужесточения ограничений.
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