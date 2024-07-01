01 июля 2024

Омбудсмен ХМАО взяла на контроль историю с задержкой выплат семье погибшего бойца СВО

Омбудсмен ХМАО Стребкова поможет семье погибшего на СВО бойца получить выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова занялась вопросом задержки выплат семье погибшего бойца
Омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова занялась вопросом задержки выплат семье погибшего бойца Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с полугодовой задержкой посмертных выплат семье погибшего бойца СВО. Об этом омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU.

«Мы берем на контроль все вопросы, которые имеются [у заявителя] и во взаимодействии с органами соцзащиты, подразделениями Минобороны. Постараемся оказать содействие семье в получении тех выплат, которые полагаются по гибели бойца», — рассказала Стребкова.

В аппарате омбудсмена, до этого момента, вдове погибшего военнослужащего уже оказывали помощь в оформлении документов. С апреля к уполномоченному семья не обращалась. 

Ранее URA.RU писало о том, что семья погибшего на СВО бойца из Урая уже полгода не получает положенные выплаты. Задержка связана с бумажной волокитой и ошибками в документах.

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Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с полугодовой задержкой посмертных выплат семье погибшего бойца СВО. Об этом омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU. «Мы берем на контроль все вопросы, которые имеются [у заявителя] и во взаимодействии с органами соцзащиты, подразделениями Минобороны. Постараемся оказать содействие семье в получении тех выплат, которые полагаются по гибели бойца», — рассказала Стребкова. В аппарате омбудсмена, до этого момента, вдове погибшего военнослужащего уже оказывали помощь в оформлении документов. С апреля к уполномоченному семья не обращалась.  Ранее URA.RU писало о том, что семья погибшего на СВО бойца из Урая уже полгода не получает положенные выплаты. Задержка связана с бумажной волокитой и ошибками в документах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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