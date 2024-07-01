Омбудсмен ХМАО взяла на контроль историю с задержкой выплат семье погибшего бойца СВО

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова взяла на контроль ситуацию с полугодовой задержкой посмертных выплат семье погибшего бойца СВО. Об этом омбудсмен сообщила корреспонденту URA.RU.
«Мы берем на контроль все вопросы, которые имеются [у заявителя] и во взаимодействии с органами соцзащиты, подразделениями Минобороны. Постараемся оказать содействие семье в получении тех выплат, которые полагаются по гибели бойца», — рассказала Стребкова.
В аппарате омбудсмена, до этого момента, вдове погибшего военнослужащего уже оказывали помощь в оформлении документов. С апреля к уполномоченному семья не обращалась.
Ранее URA.RU писало о том, что семья погибшего на СВО бойца из Урая уже полгода не получает положенные выплаты. Задержка связана с бумажной волокитой и ошибками в документах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!