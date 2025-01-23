Путин заключил с бизнесом бессрочное соглашение по массовым проверкам

Президент РФ Владимир Путин одобрил либерализацию контрольно-надзорной деятельности. Но взамен он ждет повышения ответственности (перед государством и перед потребителями) со стороны бизнеса. Предпринимательское сообщество успело оценить этот шаг властей, объяснил URA.RU исполнительный директор организации «Опора России» Андрей Шубин.
«Контрольно-надзорная деятельность должна защищать общество, государство, граждан от всего, что называется недобросовестностью со стороны государства, со стороны любых, в том числе коммерческих структур. Но она не должна ограничивать свободу, не должна быть забюрократизированной и мешать развитию. Надеюсь, сохраним этот вектор развития», — сказал Путин.
О том, как идет реформа, президенту доложили вице-премьер Дмитрий Григоренко и генпрокурор России Игорь Краснов. Один из серьезных результатов, по словам Григоренко, — это то, что, «если раньше нарушения искали во время проверки, то сейчас никто не начнет проверку, если нет информации, что по-другому нарушение невозможно предотвратить».
Эксперимент с мораторием на проверки, введенный в 2022 году «как защитная мера от санкций», также показал эффективность, и теперь правила моратория стали законодательной нормой. Акцент сегодня делается на профилактику нарушений.
Как объяснил URA.RU исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, эти решения Путина по реформе контрольно-надзорной деятельности действительно сильно облегчили работу бизнеса, но это ни у кого не должно вызывать беспокойство. «Вспомните пандемию, когда многие заказывали готовую еду, потому что все было закрыто. Массовых же отравлений не было.
Это подтверждает то, что постоянный тотальный контроль необязательно приводит к нужному результату. Это, наоборот, лишняя нагрузка на бизнес. Отмена плановых проверок, переход на профилактические методы повышает доверительность отношений между государством и бизнесом», — отметил он.
По словам Шубина, либерализация надзорного законодательства не означает, что это расслабляет бизнес. «Количество проверок постоянно сокращается. Но бизнес в любом случае обязан соблюдать все нормы, требования и правила. Это не повод расслабляться», — заключил Андрей Шубин.
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