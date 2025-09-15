В РФ будут жестче наказывать заключенных, нарушивших контракт с Минобороны

Новые нормы будут касаться тех лиц, которые были освобождены после заключения контракта
Новые нормы будут касаться тех лиц, которые были освобождены после заключения контракта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России ужесточат наказание для бывших заключенных, которые подписали контракт с Минобороны и нарушили его условия. Соответствующая информация содержится в материалах заседания правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Правительственная комиссия одобрила предложения о внесении изменений», — говорится в материалах, передает ТАСС. Согласно законопроекту, предлагается внести изменения в статьи 337, 338 и 339 Уголовного кодекса РФ. Они касаются самовольного оставления воинской части, дезертирства и уклонения от исполнения обязанностей военной службы, в том числе — симуляции болезни.

Новые нормы будут касаться исключительно тех лиц, которые были освобождены из мест лишения свободы после заключения контракта с военным ведомством. За самовольное оставление воинской части бывшими заключенными, которые были освобождены после подписания контракта с Минобороны, теперь может назначаться наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

