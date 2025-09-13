В Госдуме предложили увеличить пенсии некоторым пенсионерам и инвалидам

В ЛДПР предложили увеличить надбавку к пенсиям с 80 лет до уровня МРОТ
Пенсионерам и инвалидами хотят увеличить надбавки к пенсии до МРОТ
Пенсионерам и инвалидами хотят увеличить надбавки к пенсии до МРОТ Фото:

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР направили на заключение в правительство РФ законопроект, который увеличит надбавки к пенсиям до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). Под категорию попадут граждане старше 80 лет, инвалиды первой группы и лица, получившие инвалидность в результате военной травмы. Об этом сообщают журналисты, ссылаясь на сам проект.

«Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам первой группы, включая инвалидов с детства и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме, равной МРОТ», — следует из законопроекта. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В настоящий момент МРОТ составляет 22 440 рублей. По данным авторов инициативы из ЛДПР, цель законопроекта — повысить социальную защищенность наиболее уязвимых категорий пенсионеров. Также предполагается, что изменения смогут компенсировать пенсионерам расходы на медицинское обслуживание и уход, а также улучшит качество жизни пожилых и тяжело больных граждан.

Ранее в Госдуму уже был внесен законопроект о повышении фиксированных выплат к страховой пенсии для россиян старше 70 лет и инвалидов I группы, предусматривающий увеличение выплат на 100–300% в зависимости от возраста и группы инвалидности. Инициатива была поддержана депутатами разных фракций и должна вступить в силу с 1 января 2026 года. Оба законопроекта направлены на повышение социальной защищенности пожилых и тяжело больных граждан.

