Экс-генсек НАТО сообщил о «болезненном разговоре» с Зеленским в начале СВО

Экс-генсек НАТО: мы поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее
Столтенберг заявил, что НАТО поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее
Столтенберг заявил, что НАТО поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее

Экс-гесек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в начале СВО. Об этом свидетельствуют мемуары бывшего главы НАТО.

«Мы поддерживали Украину, но мы не хотели умирать за нее. Это была суровая реальность, и я не мог давать Зеленскому ложные надежды», — цитирует мемуары Столтенберга РБК. Он подчеркнул, что понимал отчаянное положение, но закрытие воздушного пространства привело бы к тому, что НАТО напрямую был втянут в конфликт с Россией.

Ранее Йенс Столтенберг уже упоминал о своих попытках убедить Зеленского рассмотреть возможность территориальных уступок, ссылаясь на «финское решение». Эти предложения были отвергнуты украинской стороной, которая настаивала на международных гарантиях безопасности, включая членство в НАТО.

