Юная пермячка, бросившая новорожденного на улице, не знала о своей беременности

Девушка-подросток из Березников Пермского края, которая родила младенца и оставила его на улице, не знала о своей беременности. Сейчас она в шоке о произошедшего. Родители девушки также не были в курсе, что их дочь ждет малыша.
«Девушка и родители о беременности не знали. Сейчас девушка находится в шоковом состоянии», — сообщает березниковский телеканал «Свое ТВ». Семья несовершеннолетней характеризуется правоохранительными органами как благополучная и на учете не состояла, уточняет местное СМИ. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю, в ведомстве пообещали уточнить указанную информацию.
Новорожденного под окнами жилого дома № 71 по улице Мира в Березниках обнаружили 12 августа прохожие. Младенец, по их словам, лежал без одежды. Очевидцы рассказали, что была девочка, судя по ее внешнему виду, ребенок родился доношенным.
Следственными органами СКР по Пермскому краю предварительно установлено, что матерью ребенка является 16-летняя выпускница одной из школ Березников. Признаков насильственной смерти на теле младенца не обнаружено. Сейчас следователи ожидают результаты судебно-медицинской экспертизы.
