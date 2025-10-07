В Екатеринбурге практически на всех заправках отсутствуют ограничения на бензин. Корреспондент URA.RU объехал заправочные станции популярных сетей и выяснил, есть ли сложности с топливом и сколько оно стоит.
«За неделю, я заметил, на пять рублей подорожал бензин на Tamic Energy, раньше там был один из самых дешевых. Сейчас в „Газпромнефти“ заправляться дешевле», — поделился в разговоре с журналистом один из таксистов.
Так, в сети «Газпромнефть» топливо АИ-92 стоит 58,91 рубля за литр, АИ-95 можно заправить за 63,72 рубля. По словам работников станции, у них нет проблем с поставками. На станции «Лукойл» АИ-92 стоит 59,89 рубля, АИ-95 — 65,08 рубля, АИ-100 — 89,24 рубля за литр, а дизельное топливо — 73,71 рубля.
При этом на одной из станций Tamic Energy (улица Стрелочников, 10А) водителей уведомляют, что с 3 октября в сети действуют ограничения в связи с кризисной ситуацией. В объявлении отмечается, что компания прикладывает усилия для нормализации работы. Что касается стоимости, то АИ-92 там стоит 63,99 и 64,29 рубля, АИ-95 — 67,99 рубля, а дизель — 71,99 рубля.
Сообщения о том, что на заправках сети Tamic Energy введены ограничения появились 6 октября. Департамент информационной политики региона, в свою очередь, заявил, что проблем с топливом нет, а запасов у крупных игроков достаточно.
