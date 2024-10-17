Тюменский депутат-единоросс Салмин призвал отцов «рожать больше детей»

Тюменский депутат от партии «Единая Россия» призвал к повышению рождаемости в регионе. Как рассказал URA.RU Алексей Салмин, перед праздником Дня отца мужчинам стоит задуматься об увеличении потомства.
«В преддверии Дня отца хочу обратиться к отцам. Рожайте больше детей, нам необходимо улучшать демографию региона для улучшения экономической ситуации региона и страны», — рассказал URA.RU Алексей Салмин.
Заявление депутата прозвучало в контексте обсуждения поправок в закон об увеличении стоимости патента для мигрантов. В России сейчас работают 15 миллионов приезжих. Дефицит рабочих в стране составляет три миллиона человек.
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Тюменский депутат от партии «Единая Россия» призвал к повышению рождаемости в регионе. Как рассказал URA.RU Алексей Салмин, перед праздником Дня отца мужчинам стоит задуматься об увеличении потомства. «В преддверии Дня отца хочу обратиться к отцам. Рожайте больше детей, нам необходимо улучшать демографию региона для улучшения экономической ситуации региона и страны», — рассказал URA.RU Алексей Салмин. Заявление депутата прозвучало в контексте обсуждения поправок в закон об увеличении стоимости патента для мигрантов. В России сейчас работают 15 миллионов приезжих. Дефицит рабочих в стране составляет три миллиона человек.