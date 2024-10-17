Тюменский депутат-единоросс Салмин призвал отцов «рожать больше детей»

Тюменский единоросс Салмин: в регионе необходимо увеличивать рождаемость
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Круглый стол РБК в ресторане Дача. Тюмень, салмин алексей
Алексей Салмин призвал мужчин повысить демографию региона Фото:

Тюменский депутат от партии «Единая Россия» призвал к повышению рождаемости в регионе. Как рассказал URA.RU Алексей Салмин, перед праздником Дня отца мужчинам стоит задуматься об увеличении потомства.

«В преддверии Дня отца хочу обратиться к отцам. Рожайте больше детей, нам необходимо улучшать демографию региона для улучшения экономической ситуации региона и страны», — рассказал URA.RU Алексей Салмин.

Заявление депутата прозвучало в контексте обсуждения поправок в закон об увеличении стоимости патента для мигрантов. В России сейчас работают 15 миллионов приезжих. Дефицит рабочих в стране составляет три миллиона человек.

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Тюменский депутат от партии «Единая Россия» призвал к повышению рождаемости в регионе. Как рассказал URA.RU Алексей Салмин, перед праздником Дня отца мужчинам стоит задуматься об увеличении потомства. «В преддверии Дня отца хочу обратиться к отцам. Рожайте больше детей, нам необходимо улучшать демографию региона для улучшения экономической ситуации региона и страны», — рассказал URA.RU Алексей Салмин. Заявление депутата прозвучало в контексте обсуждения поправок в закон об увеличении стоимости патента для мигрантов. В России сейчас работают 15 миллионов приезжих. Дефицит рабочих в стране составляет три миллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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