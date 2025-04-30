Подельник курганского экс-замгубернатора Пугина просит отменить выплату 16 миллионов ущерба

Бывший глава администрации Шадринского района (Курганская область) Владимир Осокин подал кассационную жалобу на 16-миллионый иск прокуратуры. Мужчина, осужденный за коррупцию вместе с экс-замгубернатора региона Сергеем Пугиным, просит отменить решение о выплате ущерба. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам.
«Осокин просит в кассационной жалобе отменить решение о выплате ущерба», — рассказали источники. Жалоба на иск о совместной выплате более 16 миллионов рублей к Пугину, Осокину и экс-замглавы Шадринского района Вячеславу Рознину будет рассмотрена в кассационном суде.
Информация подтвердилась судебными данными. Жалоба от имени Осокина была зарегистрирована в Седьмом кассационном суде и будет рассмотрена в конце мая.
Источники говорят, что жалобщик оспаривает основания для взыскания многомиллионного ущерба у прокуратуры отсутствуют. Поскольку в деле нет указания о солидарном причинении ущерба, то выплачивать совместно его отбывшие наказание экс-чиновники также не могут. Помимо этого, в арбитраже рассматривается иск к бизнесмену Михаилу Третьякову, осужденному за мошенничество по этому же делу. Его предприятие «Мультипласт» банкротится. Несколько десятков миллионов ущерба требуют возместить в арбитражном суде. Ответчики предлагали приостановить рассмотрение иска к ним до окончания арбитражного спора.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане суд обязал экс-замгубернатора и бывших руководителей Шадринского района выплатить более 16 миллионов рублей ущерба за совершенные преступления. Прокуратура заставила экс-чиновников выплатить ущерб. нанесенный бюджету совершенными коррупционными преступлениями. Экс-замгубернатора Пугина суд признавал виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток при строительстве соцобъектов по госконтракту в курганских селах Мальцево и Верхозино. После апелляционных слушаний, суд отменил часть обвинения и приговорил Пугина к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1,96 млн рублей. Его подельники Осокин и Рознин также получили различные сроки лишения свободы.
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