Бывшему замгубернатора Курганской области изменили приговор

Суд изменил приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Курганский областной суд изменил приговор бывшему первому заместителю губернатора Курганской области Сергею Пугину, который был осужден за коррупцию. Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Пугину, экс-главе Шадринского района Владимиру Осокину и его бывшему заместителю Вячеславу Рознину 13 апреля, передает корреспондент URA.RU.

«По совокупности преступлений окончательно назначить Пугину семь лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 1 млн 968 тысяч 858 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок пять лет. Осокину назначить два года в колонии общего режима, Рознину — один год шесть месяцев в колонии поселения», — зачитал судья решение.

Осужденным переквалифицировали статью «Злоупотребление должностными полномочиями» на «Превышение должностных полномочий». В ноябре прошлого года бывшего первого замгубернатора Курганской области городской суд приговорил к восьми годам лишения свободы. Пугина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получении одной взятки из четырех. Осокина и Рознина также признали виновными в злоупотреблении полномочиями. Их приговорили к 3,5 и 2,5 годам колонии общего режима соответственно.

Ранее URA.RU писало, что адвокаты Пугина обжаловали решение суда. Они просили отменить приговор экс-чиновнику. Также апелляционные жалобы поступили от защитников экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его бывшего заместителя Вячеслава Рознина. Уголовное дело в отношении бывших чиновников было возбуждено по материалам, собранным ФСБ России по Курганской области.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам