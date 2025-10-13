В РАН предрекли исчезновение полярных сияний в России

Вероятность наблюдения полярных сияний в средних широтах России сохранится только в ближайшие один-два года. С 2027 года эти уникальные природные явления можно будет увидеть за пределами Арктики лишь в исключительных случаях. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
«Снижение активности сопровождается снижением полярных сияний. Поэтому у людей, которые хотят их увидеть, но не хотят для этого ездить в полярные регионы, остается еще максимум год-два. С 2027 года вероятность опускания сияния в средние регионы России фактически снизится до нуля», — рассказал Богачев в интервью РИА Новости.
Эксперт пояснил, что полярные сияния — это сложные процессы, тесно связанные с воздействием солнечного ветра на магнитосферу Земли. Чем выше солнечная активность, тем ярче и чаще возникают сияния. Однако, по словам ученого, предсказать точное время и место их появления затруднительно. Следующий цикл роста солнечной активности ожидается только через шесть–семь лет, что вновь повысит вероятность появления сияний в более южных широтах.
Полярные сияния чаще всего наблюдают в районах, близких к Северному полярному кругу, однако всплески активности Солнца иногда позволяют увидеть их жителям центральных регионов России. Для тех, кто мечтает собственными глазами увидеть это природное явление, остается ограниченное время — после 2027 года такие возможности будут крайне редки.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в настоящее время Земля пребывает в потоке плазмы, исходящем из корональной дыры на поверхности Солнца. По данным специалистов, в течение ближайших трех-четырех часов ожидается официальное предупреждение о начале магнитных бурь. Кроме того, эксперты отмечают высокую вероятность наблюдения полярных сияний в центральных областях страны после наступления темного времени суток.
