Генпрокурор высказался о приватизации в России

Генеральная прокуратура России не проводит ревизию итогов приватизации, а подает иски об обращении имущества в доход государства только при выявлении коррупции и незаконного вывода активов. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, такие действия прокуратуры направлены прежде всего на стратегические и системообразующие предприятия, особенно если они находятся под иностранным контролем.
«Я неоднократно говорил: мы не занимаемся ревизией приватизации в России. Прокуроры проводят проверки и готовят соответствующие иски в связи с установленными фактами коррупции, незаконного вывода активов, преднамеренного банкротства и других действий криминального характера», — заявил Краснов в интервью РБК.
Он отметил, что упреки могут быть связаны с запоздалой оценкой самого факта незаконного происхождения активов, однако напомнил о позиции Конституционного суда Российской Федерации. Высшая судебная инстанция указала: к искам прокуроров о возврате имущества коррупционеров нельзя применять сроки исковой давности, которые предусмотрены Гражданским кодексом.
Генеральный прокурор также добавил, что подавляющее большинство приватизационных конкурсов прошло без нарушений. По его словам, работа прокуратуры сосредоточена на тех случаях, когда есть прямые доказательства противоправных действий при передаче активов в частные руки.
В июле были национализированы предприятия холдинга «Южуралзолото группа компаний». Ранее в доход государства было обращено имущество компаний «Ариант» и ЧЭМК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.