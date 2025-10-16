Арестовали экс-руководителя аппарата «Партии пенсионеров»

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко, политика Олега Сабанова и Ивана Седова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты обвиняются в нецелевом расходовании средств, выделенных на избирательные кампании.
«В период избирательных кампаний обвиняемые привлекли денежные средства на информирование граждан и предвыборную агитацию, однако фактически использовали их по собственному усмотрению. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — утверждает следствие. Информацию передает издание » Коммерсант».
Адвокаты подсудимых настаивают на отсутствии состава преступления, утверждая, что все средства расходовались строго по целевому назначению. Защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.
В судебном заседании следователь указывал, что собранные доказательства подтверждают причастность фигурантов к преступлению. Также было отмечено, что при избрании мягкой меры пресечения обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или скрыть улики, связанные с другими участниками преступной схемы.
Ранее по аналогичной статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан депутат и гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Следствие также указывало на использование подложных документов и нецелевое расходование средств, выделенных на выполнение обязательств перед фондом. По этому делу проходят еще несколько фигурантов, расследование продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.