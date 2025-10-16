Арестовали экс-руководителя аппарата «Партии пенсионеров»

Суд арестовал экс-руководителя Партии пенсионеров Фальченко за мошенничество
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Басманный суд арестовал экс-главу аппарата Партии пенсионеров по делу о мошенничестве
Басманный суд арестовал экс-главу аппарата Партии пенсионеров по делу о мошенничестве Фото:

Басманный районный суд Москвы заключил под стражу бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко, политика Олега Сабанова и Ивана Седова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты обвиняются в нецелевом расходовании средств, выделенных на избирательные кампании.

«В период избирательных кампаний обвиняемые привлекли денежные средства на информирование граждан и предвыборную агитацию, однако фактически использовали их по собственному усмотрению. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — утверждает следствие. Информацию передает издание » Коммерсант».

Адвокаты подсудимых настаивают на отсутствии состава преступления, утверждая, что все средства расходовались строго по целевому назначению. Защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу.

В судебном заседании следователь указывал, что собранные доказательства подтверждают причастность фигурантов к преступлению. Также было отмечено, что при избрании мягкой меры пресечения обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или скрыть улики, связанные с другими участниками преступной схемы.

Ранее по аналогичной статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан депутат и гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Следствие также указывало на использование подложных документов и нецелевое расходование средств, выделенных на выполнение обязательств перед фондом. По этому делу проходят еще несколько фигурантов, расследование продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу бывшего руководителя центрального аппарата Партии пенсионеров Михаила Фальченко, политика Олега Сабанова и Ивана Седова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты обвиняются в нецелевом расходовании средств, выделенных на избирательные кампании. «В период избирательных кампаний обвиняемые привлекли денежные средства на информирование граждан и предвыборную агитацию, однако фактически использовали их по собственному усмотрению. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», — утверждает следствие. Информацию передает издание » Коммерсант». Адвокаты подсудимых настаивают на отсутствии состава преступления, утверждая, что все средства расходовались строго по целевому назначению. Защита ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, чем заключение под стражу. В судебном заседании следователь указывал, что собранные доказательства подтверждают причастность фигурантов к преступлению. Также было отмечено, что при избрании мягкой меры пресечения обвиняемые могут оказать давление на свидетелей или скрыть улики, связанные с другими участниками преступной схемы. Ранее по аналогичной статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) был задержан депутат и гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич. Следствие также указывало на использование подложных документов и нецелевое расходование средств, выделенных на выполнение обязательств перед фондом. По этому делу проходят еще несколько фигурантов, расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...