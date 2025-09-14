14 сентября 2025

«Мы русские»: девочку из Казахстана не берут в свердловскую школу без экзамена для мигрантов

Школьницу, приехавшую в Верхнюю Пышму по программе переселения, не берут в школу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам мамы, девочка очень расстроилась, что не пошла в школу 1 сентября
По словам мамы, девочка очень расстроилась, что не пошла в школу 1 сентября Фото:

Девочке, переехавшей из Казахстана в Верхнюю Пышму (Свердловская область) вместе с родителями по программе переселения, отказали в зачислении в местную школу без прохождения экзамена на знание русского языка. Как рассказала URA.RU мама Людмила, семья является русской. 

Семья переехала в Верхнюю Пышму в июле. По словам женщины, сначала ей отказали в зачислении дочери в школу по месту проживания. В итоге, через управление образования все же получилось договориться о прикреплении к школе не по прописке, а ближе к дому. Для этого женщина оформила все необходимые документы, как требовалось, отправила их в школу заказным письмом, на что тоже ушло время. Но для поступления в школу этого оказалось недостаточно — дочери Людмилы придется сдавать экзамен по русскому языку.

«Мы русские, учились в русской школе, другого языка мой ребенок не знает. С этим законом нас прировняли к мигрантам», — сетует собеседница агентства. Проблема в том, что экзамен проходит только один раз в месяц. Получается, что девочка сможет сдать экзамен только 20 сентября, какое-то время займет ожидание результатов. «В итоге если ребенок пойдет в школу, то только во второй четверти», — переживает Людмила.

По словам женщины, в школе с ними отказываются взаимодействовать, не знакомят с учителем и классным руководителем (хотя бы для того, чтобы быть в курсе учебной программы). С девочкой вынуждена заниматься сама мама после работы.

С 1 апреля в России ввели обязательный экзамен для мигрантов для поступления в школу. Согласно правилам, для прохождения экзамена школьники должны допустить максимум 10% ошибок, для первоклассников, например, можно совершить одну ошибку в 10 заданиях. Пересдать экзамен можно только через три месяца.

Корреспондент URA.RU обратился в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать, на каких основаниях русскоязычной школьнице необходимо сдавать экзамен по русскому языку. Ответ на запрос ожидается. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Девочке, переехавшей из Казахстана в Верхнюю Пышму (Свердловская область) вместе с родителями по программе переселения, отказали в зачислении в местную школу без прохождения экзамена на знание русского языка. Как рассказала URA.RU мама Людмила, семья является русской.  Семья переехала в Верхнюю Пышму в июле. По словам женщины, сначала ей отказали в зачислении дочери в школу по месту проживания. В итоге, через управление образования все же получилось договориться о прикреплении к школе не по прописке, а ближе к дому. Для этого женщина оформила все необходимые документы, как требовалось, отправила их в школу заказным письмом, на что тоже ушло время. Но для поступления в школу этого оказалось недостаточно — дочери Людмилы придется сдавать экзамен по русскому языку. «Мы русские, учились в русской школе, другого языка мой ребенок не знает. С этим законом нас прировняли к мигрантам», — сетует собеседница агентства. Проблема в том, что экзамен проходит только один раз в месяц. Получается, что девочка сможет сдать экзамен только 20 сентября, какое-то время займет ожидание результатов. «В итоге если ребенок пойдет в школу, то только во второй четверти», — переживает Людмила. По словам женщины, в школе с ними отказываются взаимодействовать, не знакомят с учителем и классным руководителем (хотя бы для того, чтобы быть в курсе учебной программы). С девочкой вынуждена заниматься сама мама после работы. С 1 апреля в России ввели обязательный экзамен для мигрантов для поступления в школу. Согласно правилам, для прохождения экзамена школьники должны допустить максимум 10% ошибок, для первоклассников, например, можно совершить одну ошибку в 10 заданиях. Пересдать экзамен можно только через три месяца. Корреспондент URA.RU обратился в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой прокомментировать, на каких основаниях русскоязычной школьнице необходимо сдавать экзамен по русскому языку. Ответ на запрос ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...