09 октября 2025

Пермячка стала лучшим шефом-кондитером в центральной России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Елена Ажгихина владеет тремя заведениями в Перми
Елена Ажгихина владеет тремя заведениями в Перми Фото:

В Нижнем Новгороде подвели итоги национальной ресторанной премии Wheretoeat. Награды вручили лучшим заведениям и шеф-поварам. Владелица пермских Caramella Bistro, «Мираж» и Ruby Cafe Елена Ажгихина выиграла в номинации «Шеф-кондитер года», сказано на сайте мероприятия.

«Лучшим шеф-кондитером центра России эксперты признали Елену Ажгихину (Caramella Bistro, Пермь)», — сказано в сообщении. Среди ресторанов в топ-10 лучших заведений вошел пермский Nolan Wine & Kitchen, который занял шестое место.

Это не первая победа пермяков в ресторанной премии. В 2023 году Nolan Wine & Kitchen стал четвертым, а в 2024 году — седьмым. Елена Ажгихина в прошлом году также была признана лучшим кондитером.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Новгороде подвели итоги национальной ресторанной премии Wheretoeat. Награды вручили лучшим заведениям и шеф-поварам. Владелица пермских Caramella Bistro, «Мираж» и Ruby Cafe Елена Ажгихина выиграла в номинации «Шеф-кондитер года», сказано на сайте мероприятия. «Лучшим шеф-кондитером центра России эксперты признали Елену Ажгихину (Caramella Bistro, Пермь)», — сказано в сообщении. Среди ресторанов в топ-10 лучших заведений вошел пермский Nolan Wine & Kitchen, который занял шестое место. Это не первая победа пермяков в ресторанной премии. В 2023 году Nolan Wine & Kitchen стал четвертым, а в 2024 году — седьмым. Елена Ажгихина в прошлом году также была признана лучшим кондитером.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...