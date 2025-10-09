Пермячка стала лучшим шефом-кондитером в центральной России

В Нижнем Новгороде подвели итоги национальной ресторанной премии Wheretoeat. Награды вручили лучшим заведениям и шеф-поварам. Владелица пермских Caramella Bistro, «Мираж» и Ruby Cafe Елена Ажгихина выиграла в номинации «Шеф-кондитер года», сказано на сайте мероприятия.
«Лучшим шеф-кондитером центра России эксперты признали Елену Ажгихину (Caramella Bistro, Пермь)», — сказано в сообщении. Среди ресторанов в топ-10 лучших заведений вошел пермский Nolan Wine & Kitchen, который занял шестое место.
Это не первая победа пермяков в ресторанной премии. В 2023 году Nolan Wine & Kitchen стал четвертым, а в 2024 году — седьмым. Елена Ажгихина в прошлом году также была признана лучшим кондитером.
