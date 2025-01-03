Жители ХМАО выиграли в новогоднем тираже лотереи почти 50 млн рублей

Жители ХМАО в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» выиграли 49,7 миллиона рублей. Об этом организаторы праздничного тиража поделились с URA.RU.
«Совокупная сумма выигрышей жителей ХМАО в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 49 764 127 рублей», — говорится в сообщении. При этом три югорчанина выиграли по миллиону, но за деньгами пока не обратились.
Всего в ХМАО было приобретено более 217 тысяч выигрышных билетов. Это был 1604-й тираж лотереи «Новогодний миллиард» — 2025.
Ранее счастливчик из Югры выиграл 147 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше «Мечталлион». Лотерейный билет был приобретен в отделении Почты России. Согласно российскому законодательству, на руки победитель получит порядка 125 миллионов, а все остальное пойдет в уплату налогов.
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