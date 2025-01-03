03 января 2025
02 января 2025

Жители ХМАО выиграли в новогоднем тираже лотереи почти 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выигрыш стразу трех участников лотереи из Югры составил миллион рублей
Выигрыш стразу трех участников лотереи из Югры составил миллион рублей Фото:

Жители ХМАО в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» выиграли 49,7 миллиона рублей. Об этом организаторы праздничного тиража поделились с URA.RU.

«Совокупная сумма выигрышей жителей ХМАО в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 49 764 127 рублей», — говорится в сообщении. При этом три югорчанина выиграли по миллиону, но за деньгами пока не обратились.

Всего в ХМАО было приобретено более 217 тысяч выигрышных билетов. Это был 1604-й тираж лотереи «Новогодний миллиард» — 2025.

Ранее счастливчик из Югры выиграл 147 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше «Мечталлион». Лотерейный билет был приобретен в отделении Почты России. Согласно российскому законодательству, на руки победитель получит порядка 125 миллионов, а все остальное пойдет в уплату налогов.

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Жители ХМАО в новогоднем розыгрыше лотереи «Русское лото» выиграли 49,7 миллиона рублей. Об этом организаторы праздничного тиража поделились с URA.RU. «Совокупная сумма выигрышей жителей ХМАО в новогоднем тираже „Русского лото“ составила 49 764 127 рублей», — говорится в сообщении. При этом три югорчанина выиграли по миллиону, но за деньгами пока не обратились. Всего в ХМАО было приобретено более 217 тысяч выигрышных билетов. Это был 1604-й тираж лотереи «Новогодний миллиард» — 2025. Ранее счастливчик из Югры выиграл 147 миллионов рублей в новогоднем розыгрыше «Мечталлион». Лотерейный билет был приобретен в отделении Почты России. Согласно российскому законодательству, на руки победитель получит порядка 125 миллионов, а все остальное пойдет в уплату налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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