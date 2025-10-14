В интернете появился фейк о привлечении бывших военных к участию в боевых операциях

Информация о привлечении бывших военных РФ в боевых операциях оказалась фейком
Законопроект коснется только граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве
Законопроект коснется только граждан, добровольно заключивших контракт о пребывании в резерве Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В соцсетях распространяется информация о том, что в России бывших военных и резервистов, включая пожилых, будут привлекать к участию в боевых операциях. Однако зампредседателя правления Ассоциации юристов РФ Игорь Черепанов сообщил, что изменения коснутся только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе. Об этом стало известно URA.RU в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.

Согласно нынешнему законодательству, резервистов запрещается привлекать в мирное время. Однако после изменений появится возможность привлекать их в любое время. «Изменения касаются только граждан, заключивших на добровольной основе контракт о пребывании в резерве, и не распространяются на граждан, пребывающих в запасе», — цитирует ТАСС Черепанова. О том, что поправки в законе «Об обороне» коснутся в том числе и пожилых, не сообщило ни одно авторитетное российское СМИ.

В начале октября в интернете начали распространяться слухи о массовой мобилизации. Это произошло на фоне старта ежегодного осеннего призыва. Ранее президентом был подписан указ о начале призывной кампании. Однако в документе не идет речи о принудительной или массовой мобилизации.

