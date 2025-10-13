Челябинский облсуд назначил дату апелляции по делу о национализации ЮГК

В Челябинском облсуде определились с датой апелляционного рассмотрения дела о национализации ПАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). Согласно базе суда, заседание состоится 29 октября.
«Судебное заседание 29.10.2025 в 09.30», — указано в карточке дела. Заседание пройдет в закрытом режиме.
В заседании будут рассмотрены жалобы двух ответчиков и шестерых представителей. По результатам будет принято решение о будущем ЮГК.
Активы ЮГК стали государственными 11 июля: именно тогда Советский райсуд удовлетворил иск генпрокуратуры о национализации холдинга. Заседания проходили в закрытом от СМИ режиме. Журналистов пустили лишь на оглашение решение.
Сегодня в сети тиражируют новости о том, что государство планирует к концу октября вверить холдинг новым владельцам. По некоторым данным, ими могут стать структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Подробнее о национализации ЮГК можно прочитать в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!