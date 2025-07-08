Советский районный суд Челябинска закрыл для СМИ предварительное заседание по иску Генпрокуратуры о передаче государству активов холдинга «Южуралзолото» вице-спикера заксобрания области Константина Струкова. Об этом передает из здания суда корреспондент URA.RU.
Началу заседания предшествовали беспрецедентные меры безопасности на входе в суд. Также приставы в бронежилетах и с оружием оцепили весь этаж и подходы к нему. Ответчиков представляли пять адвокатов, оппонировали им три сотрудника прокуратуры.
Один из адвокатов предложил закрыть заседание. Он мотивировал это большим общественным резонансом, а также тем, что прозвучат персональные данные и сведения, содержащие коммерческую тайну. Аналогичное ходатайство заявил и представитель Генпрокуратуры.
«Удовлетворить заявленные ходатайства. Разбирательство по гражданскому делу по иску генпрокурора РФ к Струкову и другим ответчикам провести в закрытом режиме», — заключил судья Константин Калашников, выйдя из совещательной комнаты.
По мнению Генпрокуратуры РФ, именно тот факт, что Струков, являясь депутатом заксобрания, участвовал в бизнес-процессах, может стать поводом для национализации ЮГК. В связи с этим ПАО «Южуралзолото Группа компаний», УК «ЮГК», а также компанию «Хоум» (вентиляция и кондиционирование «Уралвент») и ООО «Бизнес-Актив» (деловой центр «Челябинск-Сити» на Кировке) предлагается передать в доход государства.
Ответчиками по делу выступают сам Константин Струков, его дочери Александра и Евгения, гендиректор «Бизнес-Актив» Сергей Евтеев, руководящая ООО «Хоум» Наталья Зарубина, аффилированные с этими фирмами Екатерина Абрамова и Наталья Субботина. Еще один ответчик — владелец винодельни Esse (ООО «ВК Сатера») Андрей Верзилин, которого считают «человеком Струкова», располагающего солидной долей в предприятии.
Заявление надзорного ведомства поступило в Советский райсуд Челябинска. На счета компаний, входящих в холдинг и самого Струкова наложен арест. Сам Струков заявил URA.RU, что он остается патриотом России и никуда уезжать не собирается.
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