08 февраля 2024

В Перми родители не пустили своих детей на уроки в школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
Класс массово прогулял занятия Фото:

Родители третьеклассников пермской школы №114 не пустили своих детей на уроки. Школьники массово прогуляли занятия. Причиной стал мальчик, который дрался с одноклассниками.

«Его перевели к нам в класс в сентябре. И сразу начался конфликт — он нападает на детей, бьет их. Один раз кинулся на одноклассника с циркулем», — рассказала мама одного и детей «В курсе.ру».

Она уточнила, что мальчик состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Накануне массового пропуска занятий в школе было родительское собрание, где поднимали вопрос о конфликтном ребенке. Но никто из учителей на эту проблему не отреагировал, а директор оказалась не в курсе ситуации.

Депутат гордумы Ирина Горбунова, узнав о проблеме, предложила перевести мальчика в другой класс. Такое решение и было принято руководством школы.

Школа №114 является инклюзивной. В ней учится 1000 ребят, из которых 20% — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из приемных семей. В школе регулярно происходят конфликты. В 2022 году второклассник распылил на уроке перцовый баллончик. Годом ранее учитель заклеивала ученикам рот скотчем и связывала руки.

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Родители третьеклассников пермской школы №114 не пустили своих детей на уроки. Школьники массово прогуляли занятия. Причиной стал мальчик, который дрался с одноклассниками. «Его перевели к нам в класс в сентябре. И сразу начался конфликт — он нападает на детей, бьет их. Один раз кинулся на одноклассника с циркулем», — рассказала мама одного и детей «В курсе.ру». Она уточнила, что мальчик состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Накануне массового пропуска занятий в школе было родительское собрание, где поднимали вопрос о конфликтном ребенке. Но никто из учителей на эту проблему не отреагировал, а директор оказалась не в курсе ситуации. Депутат гордумы Ирина Горбунова, узнав о проблеме, предложила перевести мальчика в другой класс. Такое решение и было принято руководством школы. Школа №114 является инклюзивной. В ней учится 1000 ребят, из которых 20% — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из приемных семей. В школе регулярно происходят конфликты. В 2022 году второклассник распылил на уроке перцовый баллончик. Годом ранее учитель заклеивала ученикам рот скотчем и связывала руки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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