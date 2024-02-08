В Перми родители не пустили своих детей на уроки в школу

09 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Класс массово прогулял занятия Фото: Анна Майорова © URA.RU Родители третьеклассников пермской школы №114 не пустили своих детей на уроки. Школьники массово прогуляли занятия. Причиной стал мальчик, который дрался с одноклассниками. «Его перевели к нам в класс в сентябре. И сразу начался конфликт — он нападает на детей, бьет их. Один раз кинулся на одноклассника с циркулем», — рассказала мама одного и детей «В курсе.ру». Она уточнила, что мальчик состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Накануне массового пропуска занятий в школе было родительское собрание, где поднимали вопрос о конфликтном ребенке. Но никто из учителей на эту проблему не отреагировал, а директор оказалась не в курсе ситуации. Депутат гордумы Ирина Горбунова, узнав о проблеме, предложила перевести мальчика в другой класс. Такое решение и было принято руководством школы. Школа №114 является инклюзивной. В ней учится 1000 ребят, из которых 20% — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из приемных семей. В школе регулярно происходят конфликты. В 2022 году второклассник распылил на уроке перцовый баллончик. Годом ранее учитель заклеивала ученикам рот скотчем и связывала руки.

Родители третьеклассников пермской школы №114 не пустили своих детей на уроки. Школьники массово прогуляли занятия. Причиной стал мальчик, который дрался с одноклассниками. «Его перевели к нам в класс в сентябре. И сразу начался конфликт — он нападает на детей, бьет их. Один раз кинулся на одноклассника с циркулем», — рассказала мама одного и детей «В курсе.ру». Она уточнила, что мальчик состоит на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних. Накануне массового пропуска занятий в школе было родительское собрание, где поднимали вопрос о конфликтном ребенке. Но никто из учителей на эту проблему не отреагировал, а директор оказалась не в курсе ситуации. Депутат гордумы Ирина Горбунова, узнав о проблеме, предложила перевести мальчика в другой класс. Такое решение и было принято руководством школы. Школа №114 является инклюзивной. В ней учится 1000 ребят, из которых 20% — дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из приемных семей. В школе регулярно происходят конфликты. В 2022 году второклассник распылил на уроке перцовый баллончик. Годом ранее учитель заклеивала ученикам рот скотчем и связывала руки.